TBB Başkanı Feyzioğlu: Kavga etmemizi istiyorlar, etmeyeceğiz

Özkan ARSLAN- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bir sorunu anlatmak istediğinizde 'Bana ne' diyor mu? Demiyor. Sayın Adalet Bakanı 'Sizin sorunlarınızdan bana ne' diyor mu? Hayır. Kapısını çalıyorsunuz, ertesi gün gidip, konuşabiliyorsunuz. Biz böyle bir diyalog ortamı kurduk. Biz kavgasız, gürültüsüz iş yapmaya odaklanmışız. Kavga etmemizi istiyorlar; ama etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış törenine katılması eleştirilen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, DHA'ya açıklama yaptı. Feyzioğlu, 'yargı üzerinde siyasi vesayet var' eleştirilerinin yanlış olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Bu doğru değil. Açılışa katılan barolar vesayeti kabul mu etmiş oluyorlar? Bir kere katılan barolar da katılmayan barolar da baş tacımız. Bizim aramamızda bu sebeple bir çatlak olmaz, doğru değil. Neden katıldık? Vatandaşın bizden beklentisi var. 'Sorunum var, çöz' diyor. Avukatın beklentisi var, yeni avukatlar iş bekliyor. Vatandaşla avukatın sorunları, anlatıldığı gibi farklı değil. Sorunlar da ortak, çözümler de ortak. Vatandaşların da avukatların da TBB'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, TBMM'den, Adalet Bakanlığı'ndan beklentisi var. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bir sorunu anlatmak istediğinizde 'bana ne' diyor mu? Demiyor. 'Getir sorunu, çözümünü de getir çözelim' diyor. Sayın Adalet Bakanı 'sizin sorunlarınızdan bana ne' diyor mu? Hayır. Kapısını çalıyorsunuz, ertesi gün gidip, konuşabiliyorsunuz. Biz böyle bir diyalog ortamı kurduk. Biz kavgasız, gürültüsüz iş yapmaya odaklanmışız. Kavga etmemizi istiyorlar; ama etmeyeceğiz" dedi. Feyzioğlu, kava isteyenlerin kavgadan beslenenler olduğunu belirtti.