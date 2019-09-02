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TBB Başkanı Feyzioğlu: “Meclisimiz ilk paketi kanunlaştırmalıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Yargı Reformu Strateji Belgesi hayata geçirilmelidir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Yargı Reformu Strateji Belgesi hayata geçirilmelidir. Eksikleri de süreç içinde giderilmelidir. Meclisimiz açılır açılmaz bir an önce ilk paketi kanunlaştırmalıdır” dedi.
20 Temmuz’da başlayan adli tatil, sona erdi. 2019-2020 Adli Yılı için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni adli yılın barış ve huzurun müjdecisi olmasını dilediğini belirterek, “Umut ederim adli yıl; ülkemize, milletimize, avukat, hakim, savcı tüm meslektaşlarımıza ve adliye çalışanlarına adalet ve mutluluk getirir. Meleğini icra ederken şehit olan meslektaşlarıma, vatan mücadelesinde şehit olan tüm güvenlik güçlerimize, terör eylemlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün destekleriyle ve ilgili kesimlerin katkılarıyla hazırlanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nde vatandaşların ve avukatların sorunlarının önemli bir kısmının çözümüne yer verildiğini kaydetti. Öte yandan Türkiye Barolar Birliğinin hiçbir siyasi partinin muhalifi olmadığını vurgulayan Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesinin, Türkiye Barolar Birliği’nin etkin katılımıyla hazırlandığını belirtti.
Yargı Reformu Strateji Belgesinin doğru bir belge olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Kalıcı çözümlere odaklanmıştır. Adalet Bakanlığı’nın çatısı altında mümkün olan en çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanmıştır. Paketler halinde kanunlaşacaktır. Katkıda bulunan ve bulunacak, her kurumdan ve her seviyeden herkes Türkiye için doğru bir iş yapmıştır” şeklinde konuştu.
Milli birlik ve beraberliğin güvenilir bir yargıyla mümkün olabileceğini aktaran Feyzioğlu, Türkiye’ye karşı çeşitli algı operasyonlarının yürütüldüğünü söyleyerek, “Yabancı kamuoylarının ülkemize karşı olumsuz etkilenmesini önleyecek en etkili çare, hukuk devletinin taşıyıcı kurumlarını güçlendirmektedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi bu sebeple de önemlidir. Hayata geçirilmelidir. Eksikleri de süreç içinde giderilmelidir. Meclisimiz açılır açılmaz bir an önce ilk paketi kanunlaştırmalıdır” ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimini hatırlatarak, bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için demokratik kurumları ve hukuk devletinin taşıyıcı sütunlarını güçlendirmek gerektiği vurgulayarak, “Türkiye’nin normalleşme sürecinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısının kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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