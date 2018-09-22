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TBB Başkanı Feyzioğlu: Ortak paydamız adalet (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ'NE ZİYARET Genişletilmiş 15'inci Karadeniz Baro Başkanları toplantısı için Artvin'de bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantının ardından Yeşil Artvin Derneği'ni ziyaret etti.

TBB Başkanı Feyzioğlu: Ortak paydamız adalet (2)

YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ'NE ZİYARET
Genişletilmiş 15'inci Karadeniz Baro Başkanları toplantısı için Artvin'de bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantının ardından Yeşil Artvin Derneği'ni ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Feyzioğlu, tartışmalara yol açan 'Cerattepe' konusundaki hukuki sürece ilişkin bilgi aldı. Feyzioğlu, Artvin halkının Cerattepe için verdiği mücadelenin farklı anlatıldığını belirtti. Feyzioğlu, "Burada bir şehrin kaderinden bahsediyoruz. Altın çıkartılabilecekse, çevreye zarar vermeden çıkartılabilecekse tabii çıkartılır. Altının çıkartılması, heba edilmesi değil kaygı. Ama bir devlet ülkesinin 300 senesini planlar, bir şehrin yok olması anlamına gelecek bir faaliyeti de 6 ayı kullanacak, 2 yılı kullanacak diye de yapmaz. Bu, devletin ciddiyetine, varlık sebebine aykırı bir durum. Bize hiçbir sebeple ikna edici gelmedi. Rahatsız edici bir şey bu" dedi.

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