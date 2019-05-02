TBB Başkanı Feyzioğlu Şanlıurfa'da

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara'da, trafik kazasında hayatını kaybeden eski Şanlıurfa Baro Başkanı Avukat Sabri Çepik’in kızı Dilan Çepik'in, Siverek ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden psikolog Dilan Çepik (25), otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi.

Çepik'in cenazesi, Abdülkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Sabri Çepik, burada taziyeleri kabul etti.

Feyzioğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun aslında bir kaza olmadığını söylemem lazım. Çünkü kızımız kurallara uyduğu için öldürüldü. En sağdaki birinci araç yol veriyor, o yol verdiği için yola çıkıyor. İkinci araç ve üçüncü araç yol veriyor diye geçiyor. 4. aracı biz kamera kaydından görüyoruz, kaptırmış geliyor. 3 tane araç sağda durmuş, yaya geçidinde. Her yerde yaya geçidi işaretleri var, yerde çizgiler var. Frene basacağına gaza basıyor. Arabanın içinden dört tane kişi çıkıyor, ağızlarında sakız, arabada zangır zangır bir müzik sesi ve laubali... Bunlar tanıkların beyanı ve kamera kayıtlarından gördüklerimiz. Oradan bir milletvekilimiz ve vatandaş koşup geliyor ve diyorlar ki 'En önde senin araban var, diğer araçlar ilerleyemiyor. Kızı senin arabaya atıp hastaneye götürelim.' O şahıs ise 'ben o sorumluluğu alamam.' diyor. Bu ibretlik bir durumdur. Bir ülke düşünün ki gencecik bir kızımız kurallara uyduğu ve herkesin kurallara uyacağını düşündüğü için öldürüldü."