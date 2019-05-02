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TBB Başkanı Feyzioğlu Siverek’te cenazeye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Siverek’te cenazeye katıldı.
Ankara’da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Sabri Çepik’ın kızı Dilan Çepik’ın cenazesine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da katıldı. Ankara’da yapılan otopsi ve işlemlerinden sonra ailesine teslim edilmesinin ardından Siverek’e getirilen genç kızın cenazesinde Feyzioğlu, acılı baba Sabri Çepik ile birlikte taziyeleri kabul etti.
Genç kızın kurallara uyduğu için öldüğünü ileri süren Feyzioğlu, “Aslında buna kaza demememiz lazım, Kızımız kurallara uyduğu için öldürüldü. Kazanın güvelik kameralarını izledik, yaya geçidinde birinci araç duruyor, diğer araçlar duruyor, soldan gelen ve süratli olan otomobil sürücüsü yavaşlayacağına gaza basıyor, arabanın içinden 4 tane tip çıkıyor, ağızlarında sakız, arabada zangır zangır bir müzik olduğu kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanı bu yönde, aslında bu ibretlik bir durumdur, bir ülke düşünün ki genç bir kızımız kurallara uyduğu için öldürüldü, bunu sıradan bir trafik kazası gibi düşünmeyelim, o yolda en az hafta bir ölümlü veya yaralamalı adına kaza dediğimiz bir cinayet işleniyor bunlara dur dememiz lazım” diye konuştu.
Siverek Asri Mezarlık’ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kız, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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