TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu Meclis açılır açılmaz gündemde

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili, "İlk paket inşallah, 2 Ekim'de, Meclis açılır açılmaz gündemdedir. Bu paketin de içi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yakışır şekilde doludur" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni için kente geldi. Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Meclis'in ilk gündeminin bu paket olacağını söyledi. Feyzioğlu, "Türkiye bunu birlikte yazdı; ama meseleyi sadece bir paket olarak düşünmeyin. Bu bir strateji belgesidir. 2-3 sene içinde çok somut sonuçlarını göreceksiniz. İlk paket inşallah, 2 Ekim'de, Meclis açılır açılmaz gündemdedir. Bu paketin içi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yakışır şekilde doludur. Konuyu sulandırmak veya önemini azaltmak isteyenler, bir tek böyle 'Pasaportu şuydu, buydu' oradan giriyorlar. Çok ciddi dezenformasyona karşı yanlış bilgilendirmeye karşı kamuoyunu her vesileyle bilgilendiriyoruz. Örneğin; gazeteciler, sizler 'Düşünce özgürlüğü sıkıntıda' diyorsanız eğer 'Bazen haber yapıyoruz, eleştiride bulunuyoruz ama bundan dolayı soruşturuluyor, ceza alıyoruz' diyorsanız yanlış uygulananları düzeltmek için arkaya Türkiye'nin en büyük mahkemesi Yargıtay'ı alıyoruz. Seri bir muhakeme getiriyoruz. Bu son derece önemlidir. Bu insanların damgalanmasını, mahkemelerin çok ağır işlerle bunalmasını önleyecek" diye konuştu.

TBB Başkanı Feyzioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet savcısı, şüpheli ve şüphelinin avukatı müdafi yan yana gelecekler, dosyayı açacaklar, birlikte tartışacaklar ve ondan sonra eğer suçun ispatı yönünde yeterli delil varsa şüpheli de kabul ederse çok ciddi bir ceza indirimi ile birlikte mahkemeye dosya sevk edilecek. Mahkeme de tek duruşmada işi bitirecek. Bu ne getiriyor biliyor musunuz? Asliye cezalık davalarda, yarısına yakınında; avukat bulundurma zorunluluğu, avukat güvencesi ve kişilerin zorlanmadan bir an önce işin sonuçlanmasını getiriyor. Ben Adalet Bakanlığı'nın ve Yargıtay'ın özellikle birinci derecede Türkiye'nin kılcal damarlardan nüfuz etmiş olan FETÖ belasıyla çok ciddi şekilde mücadele ettiklerini biliyorum."