TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı Reformu paketi genişletilecek

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin daha da genişletilmesi noktasında uzlaşıya vardık. Ekim ayında Meclisimizin ilk gündemi yargı reformu olacak" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Ankara Hakimevi'nde bir araya gelerek, yargı reformu strateji belgesinin ilk paketini görüştü. Bakanlık bürokratları ve baro temsilcilerinin de katıldığı yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Feyzioğlu, Meclisin tatile girmesi nedeniyle yetişmeyen paketin, ekim ayında daha kapsamlı bir hale getirilebilmesi konusunda görüştüklerini söyledi.

'PAKETLE TUTUKLULUK SÜRELERİ KISALACAK'

Feyzioğlu, paketle birlikte hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan hükümlerin iyice güçlendiğini belirterek, "Bu çerçevede soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir; çünkü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti var. Cezaevleri, istiap hadlerini artık fazlasıyla doldurmuş durumda ve soruşturma süresinde azami süreler kısalarak geliyor" dedi.

Feyzioğlu ayrıca, avukatların mahkemeye sunduğu belgelerin bir kez de ilgili kamu kurumlarından istenmesi uygulamasının yeni pakete gelecek bir düzenlemeyle kaldırılacağını söyledi.

'HUKUK FAKÜLTELERİ KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERECEK'

Daha sonra hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilere yapılacak sınava değinen Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Sınav fevkalade önemli. Dünyada sınavsız avukatlığa, savcılığa, hakimliğe girilen bir uygulama yok ve bizde de hukuk fakültelerinin kalitesini artırma zorunluluğumuz var. Sınavla ilgili tüm düzenleme tamam. Bu bir avukatlık sınavı değil, bu hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı. Hukuk fakültesi mezunu olacak genç arkadaşlarımız avukat adaylığına, hakim adaylığına, savcı adaylığına müracaat edeceklerse yılda iki kere açılmasını düşündüğümüz bu sınava girecekler. 70 barajını geçebilirlerse o belgeyle birlikte baroya müracaat edebilecekler ya da hakim, savcı adaylığı için müracaat edecekler. Avukatlık stajından önce olacak; çünkü bunu avukatlık stajına başlayabilmek için aranan bir ön şart gibi düşünün. Ayrıca tüm hukuk fakültelerinin de kendilerine çeki düzen vermesini sağlayacak."

'İLK PAKETİN GENİŞLETİLMESİ KONUSUNDA UZLAŞIYA VARDIK'

Yargı reformu strateji belgesi ilk paketinin, ekim ayı sonunda yasalaşmasını beklediklerini ifade eden Feyzioğlu, şöyle dedi:

"Toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketinin daha da genişletilmesi noktasında uzlaşıya vardık. Türkiye’nin önünü açacak, hukuk devletini güçlendirecek, tüm dünyaya demokrasimizin gücü konusunda en pozitif mesajı verecek ilk paketin meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olması için geniş bir mutabakatın bulunduğu özellikle ifade edildi. Ekim ayında meclisimizin ilk gündemi yargı reformu olacak. Dolayısıyla ben tam bir uzlaşmayla ekim ayının sonunu görmeden müjdeyi görürüz"

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