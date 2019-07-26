TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı Reformu paketi genişletilecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin daha da genişletilmesi noktasında uzlaşıya vardık. Ekim ayında Meclisimizin ilk gündemi yargı reformu olacak" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Ankara Hakimevi'nde bir araya gelerek, yargı reformu strateji belgesinin ilk paketini görüştü. Bakanlık bürokratları ve baro temsilcilerinin de katıldığı yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Feyzioğlu, Meclisin tatile girmesi nedeniyle yetişmeyen paketin, ekim ayında daha kapsamlı bir hale getirilebilmesi konusunda görüştüklerini söyledi.

'PAKETLE TUTUKLULUK SÜRELERİ KISALACAK'

Feyzioğlu, paketle birlikte hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan hükümlerin iyice güçlendiğini belirterek, "Bu çerçevede soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir; çünkü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti var. Cezaevleri, istiap hadlerini artık fazlasıyla doldurmuş durumda ve soruşturma süresinde azami süreler kısalarak geliyor" dedi.

Feyzioğlu ayrıca, avukatların mahkemeye sunduğu belgelerin bir kez de ilgili kamu kurumlarından istenmesi uygulamasının yeni pakete gelecek bir düzenlemeyle kaldırılacağını söyledi.