HABER

TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı Reformu paketi genişletilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin daha da genişletilmesi noktasında uzlaşıya vardık.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin daha da genişletilmesi noktasında uzlaşıya vardık. Ekim ayında Meclisimizin ilk gündemi yargı reformu olacak" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Ankara Hakimevi'nde bir araya gelerek, yargı reformu strateji belgesinin ilk paketini görüştü. Bakanlık bürokratları ve baro temsilcilerinin de katıldığı yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Feyzioğlu, Meclisin tatile girmesi nedeniyle yetişmeyen paketin, ekim ayında daha kapsamlı bir hale getirilebilmesi konusunda görüştüklerini söyledi.

'PAKETLE TUTUKLULUK SÜRELERİ KISALACAK'
Feyzioğlu, paketle birlikte hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan hükümlerin iyice güçlendiğini belirterek, "Bu çerçevede soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir; çünkü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti var. Cezaevleri, istiap hadlerini artık fazlasıyla doldurmuş durumda ve soruşturma süresinde azami süreler kısalarak geliyor" dedi.
Feyzioğlu ayrıca, avukatların mahkemeye sunduğu belgelerin bir kez de ilgili kamu kurumlarından istenmesi uygulamasının yeni pakete gelecek bir düzenlemeyle kaldırılacağını söyledi.

'HUKUK FAKÜLTELERİ KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERECEK'
Daha sonra hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilere yapılacak sınava değinen Feyzioğlu, şöyle konuştu:
"Sınav fevkalade önemli. Dünyada sınavsız avukatlığa, savcılığa, hakimliğe girilen bir uygulama yok ve bizde de hukuk fakültelerinin kalitesini artırma zorunluluğumuz var. Sınavla ilgili tüm düzenleme tamam. Bu bir avukatlık sınavı değil, bu hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı. Hukuk fakültesi mezunu olacak genç arkadaşlarımız avukat adaylığına, hakim adaylığına, savcı adaylığına müracaat edeceklerse yılda iki kere açılmasını düşündüğümüz bu sınava girecekler. 70 barajını geçebilirlerse o belgeyle birlikte baroya müracaat edebilecekler ya da hakim, savcı adaylığı için müracaat edecekler. Avukatlık stajından önce olacak; çünkü bunu avukatlık stajına başlayabilmek için aranan bir ön şart gibi düşünün. Ayrıca tüm hukuk fakültelerinin de kendilerine çeki düzen vermesini sağlayacak."

'İLK PAKETİN GENİŞLETİLMESİ KONUSUNDA UZLAŞIYA VARDIK'
Yargı reformu strateji belgesi ilk paketinin, ekim ayı sonunda yasalaşmasını beklediklerini ifade eden Feyzioğlu, şöyle dedi:
"Toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketinin daha da genişletilmesi noktasında uzlaşıya vardık. Türkiye’nin önünü açacak, hukuk devletini güçlendirecek, tüm dünyaya demokrasimizin gücü konusunda en pozitif mesajı verecek ilk paketin meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olması için geniş bir mutabakatın bulunduğu özellikle ifade edildi. Ekim ayında meclisimizin ilk gündemi yargı reformu olacak. Dolayısıyla ben tam bir uzlaşmayla ekim ayının sonunu görmeden müjdeyi görürüz"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Gelibolulular, feribot sırası nedeniyle kapanan yolun açılmasını istiyorGelibolulular, feribot sırası nedeniyle kapanan yolun açılmasını istiyor
Avusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek için denemeler başladıAvusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek için denemeler başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.