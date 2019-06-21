HABER

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin arkasında olduğunu belirterek, "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum.

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin arkasında olduğunu belirterek, "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır. Türkiye’nin menfaatini, geleceğini düşünmemektir" dedi.
Metin Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Niğde’de Vali Yılmaz Şimşek’i, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Ağır Ceza Reisi Ömer Dadal’ı ziyaretinden sonra Niğde Barosunda avukatlarla buluştu. Buluşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Feyzioğlu, açıklamasında yargı reformu ve İstanbul seçimlerinden bahsetti. Feyzioğlu, "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır. Türkiye’nin menfaatini, geleceğini düşünmemektir. Reformun bir satırını bile okumadan bunu küçümsemek adına, hani ’kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş’ misali. Bu tür arkadaşlardan bir şey bekliyorum; ’Şurası yanlış, şurası eksik’ o bile başımın üstüne ama yok saymayı kabul etmiyorum. Yani bu memlekete, millete iyilik yapmak isteyen, ’şurası yanlış, şurası eksik’ der. Sen ’eksik’ deme, ’yanlış’ deme toptan kötüle. Yani hiç mi iyi bir şey yok içinde? Bir tek yeşil pasaporta indirdiniz, ayıptır. Bu mesleğe ayıptır, memlekete ayıptır" diye konuştu. İstanbul seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Feyzioğlu şunları söyledi;
"Seçim iyidir. YSK’nın daha önceki kararının hukuki eleştirisini yaptık. Açmak öğrenmek isteyen var ise web sitemizde duruyor. Benim sosyal medya hesaplarımda duruyor. O aşama geçti bundan sonra bu yeni aşamada Türkiye demokrasinin gücünü bir kez daha İstanbul’dan ispatlamak zorunda. Bizim kimin seçileceğine dair kim seçilmesi gerektiğine dair hiçbir sözümüz olamaz. Biz siyasi parti değiliz. Biz hiçbir siyasi partinin ön bahçesi arka bahçesi değiliz. Şimdi bizi birileri bugün bir siyasi parti lehine konuşmakla suçluyorlar ya , aslında öfkeleri neden biliyor musunuz. Biz hukuk çerçevesinde kalıyoruz da ondan. Onlar istiyorlar ki bir siyasi partiyi destekleyelim. Hayır Türkiyeler Barolar Birliği dünde hiçbir siyasi partiyi desteklemedi bugünde hiçbir siyasi partiyi desteklemiyor, destekleyemeyecek. Türkiye Barolar birliği sadece hukukun yanında olacaktır. Biz eğitimlerini vermiş miyiz seçim hukukuna ilişkin vermişiz. Siyasi partiler bizim eğitimi verdiğimiz seçim hukukunu öğrenen meslektaşlarımızı hangisi isterse buyurur davet eder alır sandıklarda okullarda görevlendirir. Tüm milletin gözü zaten İstanbul’dadır sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstüne olmalıdır. Türkiye’de demokrasi kazanacaktır. Hangi aday kazanırsa kazansın Türkiye’de demokrasi kazanacaktır. Demokrasinin altını oymaya hiç kimse kalkmasın demokrasiye 4 elle sahip çıksınlar."

TBB Başkanı Feyzioğlu:

TBB Başkanı Feyzioğlu:

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren babasının eksikliğini yaşadıMezuniyette beyaz önlüğünü giydiren babasının eksikliğini yaşadı
15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.