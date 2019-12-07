TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yeni bir Hakimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin bir taraftan kuvvetler ayrılığını sağlayacak, en çekingen hakime bile kitapta ne yazıyorsa o kararı vermesi halinde çekinecek hiçbir şeyi olmadığı güvencesini verecek yeni bir Hakimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var." dedi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında "Yargı Reformu Stratejisi 2019'un Değerlendirilmesi" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Anayasa Mahkemesi üyesi Recai Akyel, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB Yönetim Kurulu üyesi Sabri Çepik, TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı İzzet Varan ve TBB İnsan Hakları Merkezi üyeleri ile avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Siyasi yelpazenin neresinde olursak olalım, hepimiz, devletimizin insanı ve insan haklarını merkeze almasını istiyoruz. Devlete merkezinde insan olduğu için sahip çıkıyoruz ya da insan olsun diye sahip çıkıyoruz." diye konuştu:

TBB'nin, "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ni ne kadar önemsediğinin bilindiğini, bunun çok etkili ve faydalı bir belge olduğunu düşündüklerini ifade eden Feyzioğlu, şöyle devam etti: