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TBB Başkanı Feyzioğlu: “YSK seçim sürecini nihai olarak sona erdirmeli”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bugün Yüksek Seçim Kuruluna düşen büyük görev artık milletin iradesini tartışmasız tescillemek ve ilk adımın ruhuna, kurtuluşun ve kuruluşun ruhuna büyük Türk devriminin temel ilkelerine uygun bir şekilde seçim sürecini nihai olarak sona erdirmektir” dedi.TBB 35.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bugün Yüksek Seçim Kuruluna düşen büyük görev artık milletin iradesini tartışmasız tescillemek ve ilk adımın ruhuna, kurtuluşun ve kuruluşun ruhuna büyük Türk devriminin temel ilkelerine uygun bir şekilde seçim sürecini nihai olarak sona erdirmektir” dedi.
TBB 35. Olağan Mali Genel Kurulu 4-5 Mayıs tarihlerinde Samsun’da gerçekleştiriliyor. Genel kurul öncesinde TBB Başkanı Feyzioğlu, genel kurul delegeleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunma sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda milli irade, millet ve sandığın olduğunu söyledi.
Bugün sandığa yine sahip çıkmanın sandığın demokrasiye gölge düşürmemesini önlemenin tam zamanı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, “Bugün Yüksek Seçim Kuruluna düşen büyük görev artık milletin iradesini tartışmasız tescillemek ve ilk adımın ruhuna kurtuluşun ve kuruluşun ruhuna büyük Türk devriminin temel ilkelerine uygun bir şekilde seçim sürecini nihai olarak sona erdirmektir. Türkiye bundan sonra, yüzde yüzümüz ile hep birlikte, el ele, hangi siyasi düşünceden, hangi siyasi partiden olursak olalım, her türlü ayrımcılığa karşı kol kola, 82 milyonu hukuk paydasında buluşturma, kavuşturma mücadelesine kaldığı yerden büyük bir kararlılıkla devam etmek zorundadır” dedi.

“Toplumsal şiddetle mücadele kampanyasını başlatmak zorundayız”
Feyzioğlu, konuşmasının ardından genel kurul delegeleriyle birlikte bir otelde gerçekleştirilen mali genel kurula katıldı. Mali Genel Kurulda da açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, toplumsal şiddetle mücadele kampanyasını başlatmak zorunda olduklarını belirterek “Çünkü eğer bir toplum şiddetin egemenliğine geçmişse o toplumda hukuk olmaz. O toplumda demokrasi olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışıklı yolunda hukukun üstünlüğü mücadelesinde yorulmak ve dinlenmek yok. Hedef çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkmak” diye konuştu.
Mali Genel Kurula ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, baro başkanları ve TBB Delegeleri katıldı.

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