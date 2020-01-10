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  4. TBB Başkanı Feyzioğlu'na AİHM İcra Dairesi Başkan Yardımcısı Ovey'den ziyaret

TBB Başkanı Feyzioğlu'na AİHM İcra Dairesi Başkan Yardımcısı Ovey'den ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Ziyarette, Türkiye'deki mahkemelerden verilen kararlardaki gerekçe eksikliğinin AİHM'e taşınan davalarda yarattığı sorunlar ele alındı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları İcra Dairesi Başkan Yardımcısı ve Divizyon Şefi Clare Ovey'le bir araya geldi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ovey ve beraberindeki uzman hukukçular Işık Batmaz, Suat Uzun ve Serhat Yılmaz'dan oluşan heyet, Feyzioğlu'nu TBB'de ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye'deki mahkemelerden verilen kararlardaki gerekçe eksikliğinin AİHM'e taşınan davalarda yarattığı sorunlar ele alındı.

Ovey ve beraberindekiler, Türkiye'den AİHM'e taşınan davalarda, mahkeme kararlarının yeterli gerekçeyi içermemesinin sorun teşkil ettiğini, değerlendirme yapılırken devletin ilgili kurumlarından alınacak bilgilere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Heyet ayrıca mahkeme kararlarındaki gerekçenin artırılmasının ihlal kararlarında düşüş sonucunu doğurabileceği tespitinde de bulundu.

Ziyarette, TBB Başkan Yardımcısı Ünsal Toker ile TBB Başkan Başdanışmanı Necdet Basa da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu

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