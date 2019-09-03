TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 lira düşer

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sadece Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yapısının değiştirilmesi için bir anayasa değişikliği önerisinde bulunarak, "HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 lira düşer. Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj veririz" dedi.

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, baroların da aralarında bulunduğu meslek örgütlerinin seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik önerisinin kendi gündemlerinde olmadığını belirterek, böyle bir değişikliğe "sıcak bakıp bakmayacaklarına" da önlerine geldiğinde karar vereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe yerleşkesinde yapılan yeni adli yıl açılış törenine katılması muhalefet ve bazı barolar tarafından eleştiri konusu olan TBB Başkanı Feyzioğlu, akşam da Yargıtay'ın TBMM bahçesinde verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet eden Feyzioğlu, adli yıl açılış töreninde siyasi partilere HSK'nın yapısının değiştirilmesi konusunda yaptığı çağrıya ilişkin soruları da yanıtladı. Sadece HSK'nın yapısının değiştirilmesi için dar kapsamlı anayasa değişikliği önereren Feyzioğlu, değişikliğin "eskiye dönüş" olmaması gerektiğini vurguladı. Feyzioğlu, HSK değişikliğine ilişkin önerilerini de şöyle anlattı: