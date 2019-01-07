TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Muğla'da

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye bugün on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar, ahlaklı, cesur avukat, hakim ve savcının sırtında duruyor. Biz işte bu cesaretin yerine sistemin güvencesini koymak istiyoruz. Bunu hep birlikte yaparsak yargının güvenilirliğinden kimsenin tereddüdü kalmaz." dedi.

Muğla Barosu tarafından mesleğe yeni başlayacak avukatlar için düzenlenen ruhsat verme ve yemin töreninde konuşan Feyzioğlu, gündemlerinde hukukçuların mesleki kalitesinin artırılması olduğunu söyledi.

Hukuk devletini hep birlikte eksiksiz bir şekilde inşa etmek zorunda olduklarını belirten Feyzioğlu, "Türkiye bugün on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar, ahlaklı, cesur avukat, hakim ve savcının sırtında duruyor. Biz işte bu cesaretin yerine sistemin güvencesini koymak istiyoruz. Bunu hep birlikte yaparsak yargının güvenilirliğinden kimsenin tereddüdü kalmaz." diye konuştu.

Hukuk fakültelerinin kalitesini mutlaka artırmak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, bunun için Adalet Bakanı ve YÖK Başkanı ile çok yakın çalışma içinde olduklarını dile getirdi.