HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBB'den Sedef Kabaş açıklaması! "Politikacıların eleştiriye tahammüllerinin daha geniş olması beklenmektedir"

TBB'den Sedef Kabaş açıklaması! "Politikacıların eleştiriye tahammüllerinin daha geniş olması beklenmektedir"

23.01.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çeken ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sedef Kabaş, tutuklanmıştı. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından Türkiye Barolar Birliği'nden de açıklama geldi. TBB'den yapılan açıklamada "Politikacıların eleştiriye tahammüllerinin daha geniş olması beklenmektedir." denildi.

TBB'den Sedef Kabaş açıklaması! "Politikacıların eleştiriye tahammüllerinin daha geniş olması beklenmektedir"

Canlı yayında yaptığı konuşmalar sonrası tepki çeken ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Sedef Kabaş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Barolar Birliği Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yayınladı. TBB'nin açıklamasında "Politikacıların eleştiriye tahammüllerinin daha geniş olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TBB tarafından yapılan Sedef Kabaş açıklaması şu şekilde:

Gazeteci Sedef Kabaş, ulusal bir televizyonda katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla sabaha karşı evinden gözaltına alınmış, sevkedildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26., İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi uyarınca herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Gerek Anayasa’da gerekse Sözleşme’de ifade özgürlüğünün sınırlanabileceği haller düzenlenmiş ve ifade özgürlüğünün sınırları söz konusu düzenlemeler ve yargı içtihatlarıyla belirlenmiştir.

Önemle ifade edilmelidir ki; kamuoyunu bilgilendirmekle ve kamuoyunun bir görüş oluşturmasına imkan sağlamakla görevli gazetecilerin ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda, özgürlük ve hak alanı çok daha geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Gazetecilerin ifade özgürlüğünün daha geniş bir çerçevede korunmasının sebebi; dile getirdikleri olgu, düşünce ve kanaatlerin engellenmesinin aynı zamanda kamuoyunun haber alma ve kanaat oluşturma hakkını engeleyebilecek olmasıdır.

Son dakika: Gazeteci Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı!Son dakika: Gazeteci Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı!

"POLİTİKACILARIN ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLLERİNİN DAHA GENİŞ OLMASI BEKLENMEKTEDİR"

Keza, politikacıların ve kamuoyuna mâl olmuş kişilerin eleştiriye tahammüllerinin de daha geniş olması beklenmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uzun yıllara yayılmış çok sayıda kararına yansıdığı üzere kamu yetkililerinin eleştiriler karşısında diğer kişilerden daha az koruma sahibi olması beklenmektedir. 1986 tarihli Lingens v. Avusturya kararından bu yana bir politikacıya karşı yapılan eleştirinin sınırının özel bir kişiye yapılandan daha geniş olması gerektiği yüzlerce farklı kararda vurgulanmış, Anayasa Mahkemesi de kendi içtihadını bu doğrultuda oluşturmuştur.

Türk hukukunda özel bir ceza düzenlemesi konusu olan ve Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanma hakaret suçu”, ülkemizde yoğunlukla ifade özgürlüğünün kısıtlanması için bir araç olarak kullanılmakta, bu kapsamda yapılan soruşturmalar, gözaltı işlemleri ve tutuklamalar, evrensel hukuk prensipleriyle çelişmekte ve kamuoyu üzerinde bir baskı yaratma vazifesi görmekte, gözdağı niteliği taşımaktadır.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın soruşturmaya konu ifadelerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aşıp aşmadığı konusunda değerlendirme yapmak yetkisi, yukarıda belirttiğimiz ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde muhakkak ki bağımsız yargı mercilerine aittir. Ancak TCK 299. madde kapsamında yürütülen bir soruşturmada sabaha karşı gözaltı işlemi yapılması, hiçbir tutuklama sebebi olmadığı halde verilen tutuklama kararı, bu kararın bir tedbir değil kamuoyu nezdinde korku iklimi yaratılmasının bir parçası olduğunu göstermektedir.

Türkiye Barolar Birliği olarak Anayasa ve uluslararası insan hakları belgeleri ile yargı içti-hatlarının belirlediği sınırlar çerçevesinde ifade özgürlüğünün savunuculuğunu yapmaya devam edeceğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

FJurTkvX0AQftJW


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Erdoğan ile Reisi arasında kritik görüşmeErdoğan ile Reisi arasında kritik görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.