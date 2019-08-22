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TBB: Sürecin şeffaf şekilde yönetilmesi beklenmektedir

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği'nce (TBB), Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada "Görevden uzaklaştırma işlemi, geçici nitelikte bir tedbirdir.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği'nce (TBB), Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada "Görevden uzaklaştırma işlemi, geçici nitelikte bir tedbirdir. Bu sebeple, bir an önce ilgililer hakkında açıldığı söylenen soruşturmaların sonuçlandırılması ve tüm sürecin en şeffaf şekilde yönetilmesi beklenmektedir" denildi.
TBB Yönetim Kurulu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li belediye başkanlarının terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınması değerlendirdi. Açıklamada, seçim yoluyla göreve gelen yöneticilerin idari işlemle görevden uzaklaştırılmalarının son derece istisnai durumlarda mümkün olabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu işlemler sağlam delillerle gerekçelendirilmelidir. Somut olayda dosyaların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Kamuoyu, seçilmelerinin üzerinden birkaç ay gibi kısa bir süre geçmiş olan ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adaylıkları konusunda bir sakınca görülmeyen bu belediye başkanlarının hangi somut davranışlarının görevden uzaklaştırmayı gerektiren görev suçlarına vücut verdiği konusunda tatmin edici şekilde bilgilendirilmelidir. Görevden uzaklaştırma işlemi, geçici nitelikte bir tedbirdir. Bu sebeple, bir an önce ilgililer hakkında açıldığı söylenen soruşturmaların sonuçlandırılması ve tüm sürecin en şeffaf şekilde yönetilmesi beklenmektedir."
'SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEKTİR'
Uzaklaştırma tedbirine ilişkin idari işlemlerin idari yargı denetimine açık olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Bu noktada Türkiye Barolar Birliği'nin ısrarla üzerinde durduğu husus, yargının güven vermesidir, keyfilikten uzak davranmasıdır, kararlarını tatmin edici gerekçelerle ortaya koymasıdır, yargısal süreçlerin makul sürede sonuçlanmasıdır. Bu ilke ve hedefler doğrultusunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' bir an önce kanunlaşmalıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi tartışmasız sağlanmalıdır. Böylece toplumu ilgilendiren her soruşturma, dava ve idari işlem yeni bir toplumsal kutuplaşma vesilesi olmaktan çıkacaktır. Süreç, Türkiye Barolar Birliği tarafından yakından takip edilmeye devam edilecektir."

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