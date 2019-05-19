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TBB'den "Atatürk'e saygı yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile baro başkanları ve avukatlar, Samsun'da "Atatürk'e saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile avukatlar, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Samsun'da yürüyüş gerçekleştirdi.

Feyzioğlu, çok sayıda baro başkanı ve avukatla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e giden yolda kurtuluş ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Samsun'da bir araya geldi.

Feyzioğlu başkanlığındaki avukatlar, Atatürk'e saygı gösterisinde bulunmak amacıyla Çiftlik Caddesi'nden Onur Anıtı'na kadar 19 Mayıs Lisesi mezunlarının bandosu eşliğinde cübbeleriyle yürüdü.

Yürüyüşün ardından Onur Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını minnet ve şükranlarla andıklarını belirterek, "Birliğin yolu güvenilir yargıdan, milli birliğin yolu etkin savunma hakkından geçer." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
100. yıl Metin Feyzioğlu Samsun Türkiye Barolar Birliği

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