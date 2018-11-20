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TBB'den avukatı darp eden polis için idari soruşturma talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Avukat Fadime Eymir’e karşı hakaret ve darp fiillerini işlediği öne sürülen polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılması için Emniyet’e başvurdu.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Avukat Fadime Eymir’e karşı hakaret ve darp fiillerini işlediği öne sürülen polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılması için Emniyet’e başvurdu.
TBB Hukuk Müşavirliği'nce hazırlanan, TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu tarafından imzalanan 19 Kasım 2018 tarihli yazı, Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Yazıda, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/92069 sayılı soruşturma dosyası kapsamında CMK gereğince Ankara Barosu tarafından müdafii olarak atanan meslektaşımız Avukat Fadime Eymir, şüphelinin nöbetçi sorgu hakimliğine sevk edilmesi üzerine, 09.11.2018 günü, şüphelinin sorgusunda hazır bulunmak üzere Ankara Adliyesi’nde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonu önüne geldiği sırada dosyayı soruşturma mercileri adına takip etmekte olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği’nde görev yaptığı bilinen bir kolluk görevlisi tarafından önce sözlü hakarete maruz kalmış ve akabinde adliye koridorunda darp edilmiştir” denildi.
Yazıda, yargının kurucu unsurlarından olan avukatlık mesleğinin, yargının diğer iki kurucu unsurunu oluşturan iddia ve hüküm makamları gibi bir kamu hizmeti olduğunun altı çizildi. Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümlerine yer verilen yazıda, Türkiye Barolar Birliği’nin de mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Yazıda, şöyle devam edildi:
“CMK gereğince müdafi olarak atanan ve atandığı soruşturma dosyası kapsamında avukatlık görevini ifa etmek üzere duruşma salonunun önüne gelen avukatın, kamu görevlisi olan polis memurunun önce sözlü hakaretlerine akabinde ise darp edilmek suretiyle fiziki saldırısına uğraması Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmekte olup, kamu görevlisi olan polis memuru hakkında idari yönden de disiplin soruşturması yapılması hususunda gereğini takdirlerinize sunarım.”

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