Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Seçim İstanbul'da tekrarlanacak ama tüm ülke sathında yaşanacaktır. Bu sebeple tüm siyasi partilerin, adayların ve vatandaşlarımızın hiçbir gerginliğe yer vermeden bu zor süreci büyük bir olgunlukla yürütmesini bekliyoruz." dedi.

Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına ilişkin TBB'de yaptığı basın açıklamasında, kararın kamu vicdanını son derece rahatsız ettiğini söyledi.

Seçimin iptalinin, usulsüz veya sahte seçmen yazımına dayandırılmadığını ve kısıtlı seçmen iddialarının reddedildiğini kaydeden Feyzioğlu, YSK'nin bazı sandıklarda sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasına ve bazı sandıklarda da kamu görevlisi üyesinin bulundurulmamasına dayandırıldığını hatırlattı.

Feyzioğlu, YSK'nin seçim takviminde, sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu gerekçesiyle tam kanunsuzluk itirazının 2 Mart'a kadar yapılabileceğinin yazdığını anımsatarak, Kurulun kendi ilan ettiği takvime uymama gerekçesini Türk milletine açıklamak zorunda olduğunu dile getirdi.