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TBB'den Kosova'ya cenaze aracı bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 22:04 | Son Güncelleme

TBB'den Kosova'ya cenaze aracı bağışı

TİRAN (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Kosova İslam Birliğine (Diyanet İşleri) iki adet cenaze aracı bağışında bulundu.

Başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen devir teslim törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç katıldı.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kazan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova arasında tüm alanlarda iyi ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi.

Türkiye'deki 35 belediyenin Kosova belediyeleriyle kardeş belediyeler olduğuna işaret eden Kazan, "Bu bağlamda tabii Türkiye-Kosova yerel yönetimler iş birliği projesi kapsamında birliğimizin hediyesi olarak sizlere iki tane araç takdim ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Turunç da Bulgaristan’da 18 cenaze aracı teslimi yaptıklarını ve daha sonra da Karadağ, Sancak, Bosna Hersek ve Mamuşa’ya verildiğini ifade etti.

Büyükelçi Kılıç da bu projenin iki halk arasındaki yakınlık ve kardeşliğin bir yansıması olduğunu belirterek "Bugünkü projenin ölüm gibi insanlar ve aileler için güç günler, zor günler olan anlarda insanlara daha iyi hizmet götürülmesini sağlayacak önemli bir proje olması dolayısıyla da çok anlamlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava, bağımsızlık yolunda Kosova'ya verdikleri destek ve yardımlardan dolayı Türk hükümeti ve milletine teşekkür ederek Priştine'deki yeni caminin inşası için de sağladığı desteklerden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kosova Priştine Türkiye Türkiye Belediyeler Birliği

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