TBB'den Kosova'ya cenaze aracı bağışı

TİRAN (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Kosova İslam Birliğine (Diyanet İşleri) iki adet cenaze aracı bağışında bulundu.
Başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen devir teslim törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç katıldı.
TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kazan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova arasında tüm alanlarda iyi ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi.
Türkiye'deki 35 belediyenin Kosova belediyeleriyle kardeş belediyeler olduğuna işaret eden Kazan, "Bu bağlamda tabii Türkiye-Kosova yerel yönetimler iş birliği projesi kapsamında birliğimizin hediyesi olarak sizlere iki tane araç takdim ediyoruz." dedi.
Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Turunç da Bulgaristan’da 18 cenaze aracı teslimi yaptıklarını ve daha sonra da Karadağ, Sancak, Bosna Hersek ve Mamuşa’ya verildiğini ifade etti.
Büyükelçi Kılıç da bu projenin iki halk arasındaki yakınlık ve kardeşliğin bir yansıması olduğunu belirterek "Bugünkü projenin ölüm gibi insanlar ve aileler için güç günler, zor günler olan anlarda insanlara daha iyi hizmet götürülmesini sağlayacak önemli bir proje olması dolayısıyla da çok anlamlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava, bağımsızlık yolunda Kosova'ya verdikleri destek ve yardımlardan dolayı Türk hükümeti ve milletine teşekkür ederek Priştine'deki yeni caminin inşası için de sağladığı desteklerden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!
Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı
İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...
Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...
Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu
Al Jazeera'den kan donduran Cemal Kaşıkçı iddiası
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum