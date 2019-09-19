TBB'den, Mardin'de avukat çifte yapılan saldırıya kınama

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Mardin Barosu'na kayıtlı avukat çift İbrahim ve 8 aylık hamile Özlem Dündar çiftinin, takip ettikleri davanın tarafları tarafından evlerinin önünde saldırıya uğramasını kınadı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Mardin Barosu'na kayıtlı avukat İbrahim Dündar ile eşi Özlem Dündar'ın 2 gün önce evlerinin önünde saldırıya uğradığı bildirildi. Açıklamada, "Şiddetin esir aldığı gözü dönmüş saldırganlar, meslektaşımız İbrahim Dündar’ı bıçak ile yaralamış, meslektaşımız Özlem Dündar'ı ise, karnındaki 8 aylık bebeği ile ağır darbetmişlerdir. Meslektaşlarımıza acil şifalar diliyor, Türkiye Barolar Birliği olarak Mardin Baromuzla birlikte soruşturmanın yakın takipçisi olacağımızı ve faillerin hukuk önünde cezalandırılmasını sağlayacağımıza söz veriyoruz. Saldırı, bir hâkime ya da savcıya yapılsa verilecek tepki maalesef yargının kurucu unsuru olan avukata yapıldığında aynı olmuyor. Bunun en son örneği iki saldırganın suçlarını itiraf etmelerine rağmen adli kontrolle serbest bırakılmaları olmuştur. Sadece şunu soruyoruz; Bir hâkim ya da savcı çifte bıçaklı saldırı olsa, hamile eş darp edilse, diğer eş bıçakla yaralansa saldırıyı gerçekleştirdiğini sorguda itiraf edenler salıverilir miydi? Başka sorumuz yok" denildi.

Açıklamada ayrıca, Mardin Barosu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamaya destek verildiği kaydedildi.

