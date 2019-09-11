HABER

"TBB'nin bir tek ideolojisi var hukukun üstünlüğü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Sloganlar, ideolojiler bizim işimiz değil. TBB'nin bir tek ideolojisi, tuttuğu bir tek taraf var hukuk ve hukukun üstünlüğü. Kilitlendiğimiz 82 milyon vatandaşımıza hizmet etmek. TBB'nin asli görevi hem vatandaşlarına, hem de mensuplarına en iyiyi sunabilmek. - "Türkiye'nin adalete ilişkin sorunları var. Kimse inkar edemez bunu. Vatandaşlarımız adliye binasından adalet bekliyor. Biz adliye binasından adalet bekleyeni kucaklamak ve sorununa çözüm üretmek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sloganlar, ideolojiler bizim işimiz değil. TBB'nin bir tek ideolojisi, tuttuğu bir tek taraf var hukuk ve hukukun üstünlüğü. Kilitlendiğimiz 82 milyon vatandaşımıza hizmet etmek. TBB'nin asli görevi hem vatandaşlarına, hem de mensuplarına en iyiyi sunabilmek." dedi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) işbirliğiyle hukuk eğitimi alan öğrencilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Hukukçunun Eğitimi Toplumun Geleceği" projesinin tanıtım toplantısına katılan Feyzioğlu, vakıf üyelerinin her işte olduğu gibi bu işe de yüreğini koyduğunu dile getirdi. Feyzioğlu, yol arkadaşlarının da "Bundan daha önemli bir iş yok" diyerek açık çek verdiğini söyledi.

TEV'in bugüne kadar yaptıklarıyla, duruşuyla, dokunduğu hayatları aydınlatmasıyla Türkiye'de emsalsiz bir kurum olduğunu kaydeden TBB Başkanı Feyzioğlu, "Kurumları emsalsiz düzeye getiren binalar, ofisler, mobilyalar değil içindeki insanlar, sizlersiniz. TEV'e Türkiye'yi aydınlattıkları için, evlatlarımıza umut dolu geleceği kazandırdıkları için en içten teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sloganlar, ideolojiler bizim işimiz değil"

TBB ve TEV olarak ortak özelliklerinin iş ve çözüm odaklı olduğunu belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Sloganlar, ideolojiler bizim işimiz değil. TBB'nin bir tek ideolojisi, tuttuğu bir tek taraf var hukuk ve hukukun üstünlüğü. Kilitlendiğimiz 82 milyon vatandaşımıza hizmet etmek. TBB'nin asli görevi hem vatandaşlarına, hem de mensuplarına en iyiyi sunabilmek. Türkiye'nin adalete ilişkin sorunları var. Kimse inkar edemez bunu. Vatandaşlarımız adliye binasından adalet bekliyor. Biz adliye binasından adalet bekleyeni kucaklamak ve sorununa çözüm üretmek zorundayız. Adliye binalarını ne kadar lüks yaparsak yapalım içine adaleti tecelli ettirecek en iyi eğitimi almış hukukçuları yerleştirmezsek amaca ulaşamayız. Türkiye'nin sisteme ilişkin de sorunu vardır. Sisteme ilişkin sorunun çözülmesi kürsüdeki insan kalitesi sorununun çözülmesini sağlamayacak. Hukukçu kalitesini yükseltemediğimiz taktirde dünyanın en iyi sistemini anayasanın değişmez maddesi haline bile getirsek aynı sorun artarak devam edecek."

Projeyle vatana hizmet etmek, adalet dağıtmak isteyen, ancak maddi durumu sebebiyle hayalini gerçekleştiremeyecek olanlara 'Gel hayalini gerçekleştir' diyeceklerini dile getiren Feyzioğlu, "Eğitimden daha önemli bir yatırım göremiyorum. Türkiye'nin her yerinde nice Einstein, Beethowenlar, nice filozoflar var. Ama belki de ayakkabı boyacılığı yapıyor evladım. Pazarda hamallık yapıyor. Bunlar da kutsal. Ama potansiyeli Türkiye'yi aydınlatacak, geleceğe taşıyacak o potansiyeli işte TEV sayesinde hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da ülkenin aydınlık geleciğine destek vermek üzere gerçekleştirdikleri yeni bir iş birliğini duyurmak istediklerini söyledi.

Ülkenin ve toplumun refahı için hep daha fazlasını yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Yırcalı, "Aslında bu birliktelik yeni başlamadı. TEV olarak TBB ile ilk iş birliğimiz 5 yıl incesine dayanıyor. Soma faciasında şehit olan veya çalışamayacak durumda olan madencilerin çocukları için süratle harekete geçtik. Gençlerin eğitimi yarım kalmaması için çabaladık." dedi.

TEV olarak ağırlıkla gençlerin eğitimi için burs vererek çalıştıklarını ve TBB'nin gücünü de aldıklarını kaydeden Yırcalı, şunları kaydetti:

"Bu özel iş birliğimiz bugün ülkemiz ve gençlerimiz için anlamlı bir projeyle devam ediyor. Yeni projemizin adı hukukçunun eğitimi, toplumun geleceğidir. Ülkemizde hukuk eğitimi gören başarılı fakat maddi gücü olmayan öğrencilerimize destek için bir süredir görüşmelerimizi sürdürdük. Aydınlık bir gelecek için ilham kaynağı olan bu projeyi sizlerle paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz."

Vatandaşları da aynı heyecanla bağış yapmaya davet ettiklerini belirten Yırcalı, "Bu bizim için, geleceğimizi için, geleceğin hukukçuları için büyük önem taşıyacaktır."

TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem de selamlama konuşması yaptı.

Toplantı bitiminde "www.hukukcununegitimi.com" üzerinden bağış yapılabileceği bildirildi.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
10 bin kişiye aşure ikramı10 bin kişiye aşure ikramı
Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenekKuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Metin Feyzioğlu Türk Eğitim Vakfı Türkiye Barolar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi

Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.