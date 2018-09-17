TBF 2018'de Şampiyon belli oldu!

Vodofone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon Royal Bandits'i 3-1 mağlup eden Bahçeşehir SuperMassive oldu. Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yaptığı büyük finalde ünlü sanatçılar Ferman Akgül ve Fatma Turgut finale özel olarak hazırladıkları "Efsaneyiz" adlı şarkıyı etkilyeci bir şovla seyiricler karşısında ilk kez söylediler.
İşte TBF'de oynanan maçların önemli anları
1. maç özeti
Lig Aşaması'nı lider bitiren Royal Bandits, Kış Mevsimi Finali'nin rövanşını almak adına Vadi'ye indi. Seri onlar için harika başladı. Sadece 4 skor vererek 25 dakikada oyunu hızlıca kapatmayı başardılar. Graves ile oyunu domine eden Closer, 8/1/4'lük harika oyunuyla alınan galibiyetin başmimarıydı. Hızlı ve temiz bir şekilde alınan bu zaferin ardından RB rüzgarı arkasına almayı başardı. TBF tarihi boyunca ilk karşılaşmayı alan takımların her seferinde şampiyonluğa ulaştığı düşünüldüğünde Royal Bandits adına her şey harika ilerliyordu.
2.maç özeti
İkinci karşılaşmayla beraber serinin kaderi de değişti. İlk karşılaşmada Vadi'de istediklerini yapma fırsatını bir türlü bulamayan Zeitnot, Ashe ile harikalar yarattı. Dakika başına 994 hasar çıkararak RB'ye Vadi'yi dar eden tecrübeli nişancı, seride eşitiğin yakalanmasını sağladı. İlk karşılaşmada rakibine hiçbir karşılık veremeyen Bahçeşehir SuperMassive, tüm oyuncularının katkısıyla seriyi tersine çevirecek adımları attı. fabFabulous, açık kalan Urgot ile RB'yi fazlasıyla cezalandırdı. İlk maçta oldukça eleştirilen Stomaged kendini bulurken; GBM, imza şampiyonlarından Orianna ile kusursuza yakın bir oyun sergiledi.
3. maç özeti
Üçüncü karşılaşma için Royal Bandits kırmızı tarafı seçti. Zoe tercihiyle rakibini zorda bırakmak isteyen takım bunu büyük ölçüde başardı. Erken oyunda daha iyi oynayan ve daha doğru işler yapan taraf oldu. Abbedagge'nin Zoe performansı da istenilen düzeyde olunca RB seride öne geçmek adına birçok fırsat yakaladı. Ancak bu fırsatlar bir türlü değerlendirilemedi. Zeitnot ve GBM ikilisi çoktan şampiyonluk havasına girmişti, uzayan oyun Behçeşehir SuperMassive'e yaradı. Güçlenen Varus ve Orianna, oyunu 39 dakika sonrasında SuperMassive'e getirdi.
4.maç özeti
Dördüncü karşılaşmada Royal Bandits her şeyiyle Vadi'deydi. Kaybedilecek bir maç, bir finalin daha kaybedilmesi anlamına gelecekti. Broken Blade, metanın güçlü tercihi Urgot'u seçerken; alt koridor ikilisi Xayah ve Rakan ile sahne aldı. Altın farkı RB lehineydi. Daha fazla altın kazanan ve daha çok kule düşüren taraf yine onlardı. Ancak SUP'un merkezini düşürmeyi bir türlü başaramadılar. GBM'in Xerath'ı, takımına hayatta kalması için gerekli vakti kazandırdı. 41 dakikanın ardından oyunu kazanan ve kupayı kaldıran taraf Bahçeşehir SuperMassive'di.
2016 ve 2017 yıllarında kaybedilen iki TBF'nin ardından Bahçeşehir SuperMassive sonunda şampiyonluğa ulaştı. GBM, seri boyunca gösterdiği performansla KDA Lideri olurken aynı zamanda Serinin En Değerli Oyuncusu seçildi.
Bu ilk şampiyonluk Bahçeşehir SuperMassive'e tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı da kazandırdı. Dünya Şampiyonası, Güney Kore'de 1 Ekim tarihinde başlayacak.(lolesports)
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