TBF 2018'de Şampiyon belli oldu!

Vodofone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon Royal Bandits'i 3-1 mağlup eden Bahçeşehir SuperMassive oldu. Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yaptığı büyük finalde ünlü sanatçılar Ferman Akgül ve Fatma Turgut finale özel olarak hazırladıkları "Efsaneyiz" adlı şarkıyı etkilyeci bir şovla seyiricler karşısında ilk kez söylediler.

İşte TBF'de oynanan maçların önemli anları

1. maç özeti

Lig Aşaması'nı lider bitiren Royal Bandits, Kış Mevsimi Finali'nin rövanşını almak adına Vadi'ye indi. Seri onlar için harika başladı. Sadece 4 skor vererek 25 dakikada oyunu hızlıca kapatmayı başardılar. Graves ile oyunu domine eden Closer, 8/1/4'lük harika oyunuyla alınan galibiyetin başmimarıydı. Hızlı ve temiz bir şekilde alınan bu zaferin ardından RB rüzgarı arkasına almayı başardı. TBF tarihi boyunca ilk karşılaşmayı alan takımların her seferinde şampiyonluğa ulaştığı düşünüldüğünde Royal Bandits adına her şey harika ilerliyordu.

2.maç özeti

İkinci karşılaşmayla beraber serinin kaderi de değişti. İlk karşılaşmada Vadi'de istediklerini yapma fırsatını bir türlü bulamayan Zeitnot, Ashe ile harikalar yarattı. Dakika başına 994 hasar çıkararak RB'ye Vadi'yi dar eden tecrübeli nişancı, seride eşitiğin yakalanmasını sağladı. İlk karşılaşmada rakibine hiçbir karşılık veremeyen Bahçeşehir SuperMassive, tüm oyuncularının katkısıyla seriyi tersine çevirecek adımları attı. fabFabulous, açık kalan Urgot ile RB'yi fazlasıyla cezalandırdı. İlk maçta oldukça eleştirilen Stomaged kendini bulurken; GBM, imza şampiyonlarından Orianna ile kusursuza yakın bir oyun sergiledi.