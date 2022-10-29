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  4. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin karakterine işlemiş bağımsızlık ve özgürlük inancı, yine milletimizin azim ve fedakarlığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir ulusun yeniden doğuşuna vesile olmuştur.

Cumhuriyet, bu inancın ve yeniden doğuşun bize bıraktığı en değerli mirastır. 29 Ekim 1923'te emsalsiz kahramanlıkların sonucu olarak kurulan Cumhuriyet, hepimizin en değerli mirası ve ortak hazinesidir. Bizlerin üzerine düşen, Cumhuriyetimizin gelişmesi ve sonsuza dek var olması için yorulmadan çalışmaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılını en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

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