TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Jerry Sloan için taziye mesajı

Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç." ifadelerini kullandı.
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