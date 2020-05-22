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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Jerry Sloan için taziye mesajı

NBA HABERLERİ  | 22.05.2020 19:13 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Jerry Sloan için taziye mesajı

Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç." ifadelerini kullandı.

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