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TBM Onursal Başkanı’nın ‘fahiş zam’ açıklamalarına 100 bin liralık tazminat davası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada ürünlerine fahiş zam yaptığını söylediği iddiasıyla marketler zincirinin biri tarafından hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Ben şahsımla ilgili bir meseleyi konuşmadım, tüketiciler adına dava edildim.

TBM Onursal Başkanı’nın ‘fahiş zam’ açıklamalarına 100 bin liralık tazminat davası

Bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada ürünlerine fahiş zam yaptığını söylediği iddiasıyla marketler zincirinin biri tarafından hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Ben şahsımla ilgili bir meseleyi konuşmadım, tüketiciler adına dava edildim. Tüketicilerin haklarını savunduğum için buradayım” dedi.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu hakkında, bir televizyon programındaki açıklamalarında ürünlerine usulsüz olarak haksız zam yaptığını söyleyerek gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla marketler zincirinin biri tarafından açılan 100 bin liralık tazminat davası başladı.
Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davalı Aydın Ağaoğlu ve avukatları katılırken, davacının avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan davacı avukatı, davalı Aydın Ağaoğlu’nun 18 Eylül 2018 tarihinde katıldığı canlı yayında yaptığı konuşmada şirket adına gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu belirtti.
Bunun üzerine davalının Mustafa Efe de söz alarak, "İtirazlarımızı tekrar ederiz. Tüketici Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aykırılıktan ötürü açılan davalar tüketici mahkemelerinde açılır. Müvekkilim Tüketici Dernekleri Onursal Başkanıdır. Dernek adına açıklama yapmaya yetkilidir. Gerekirse bu husus derneğe sorulabilir” diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, Tüketici Başvuru Merkezi Derneği’ne müzekkere yazılarak, davalı Ağaoğlu’nun derneği temsil yetkisi olup olmadığı, dernek adına açıklama yapma yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunun sorulmasına hükmetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama
Duruşma sonrasında açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Geçtiğimiz yıl kur dalgalanmasından sonra özellikle ulusal ölçekte yaygın zincir marketlerin etiket fiyatlarında ciddi artışlar hatta gramaj oyunları yani gizli zamlar olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi, piyasaya çıktık. Tespitler yaptık ve bu konuda da eleştirilerde bulunduk. Bununla ilgili olarak hakkımda 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı” dedi.

"Mücadelem,tüketicinin tenceresinde enflasyon kaynamasına karşıdır"
“Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklamalar yapılıp fahiş zamların geri çekilmesi istendi” diyen Ağaoğlu, “Dolar geriye geldi, fiyatlar bir türlü geriye gelmedi. Ben canlı yayında daima bu zamları eleştirdim. Bir canlı yayında Türkiye’de en yüksek mağaza sayısına sahip olan markayı da zikrettim. Benim burada marketle mücadelem yok, benim mücadelem tüketicinin tenceresinde enflasyon kaynatılmasına karşıdır. Dolayısıyla benim açıklamalarım şahsi bir husumet değildir. Binlerce milyonlarca tüketiciden gelen tepkinin dile getirilmesidir. Beni dava edip 100 bin lirayla korkutmak isteyen o kuruluşa Ticaret Bakanlığı 11 Eylül 2018 tarihinde yani benim açıklamamdan 8 gün önce bir ceza uygulamış. Şikayetlerden sonra 23 markete soruşturma açıldı” diye konuştu.

"Ben tüketiciler adına dava edildim"
Hakkında soruşturma başlatılan markaların içinde davacı şirketin de bulunduğunu kaydeden Ağaoğlu, “Şimdi bana gelen tüketici tepkilerinden görüyorum ki, 100 bin lira tüketiciyi sindirmeye yönelik bir davadır. Türkiye tüketici hareketinde ilerlemiştir. Ben burada Aydın Ağaoğlu olarak değil, tüketici olarak davalıyım. Ben kendi şahsımla ilgili bir meseleyi konuşmadım, ben tüketiciler adına dava edildim. Tüketicilerin haklarını savunduğum için buradayım” dedi.

Olayın Geçmişi
Aydın Ağaoğlu hakkında 19 Eylül 2018’de bir televizyon kanalında, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 1296 üründe düşük gramaj tespitine ilişkin açıklamalar nedeniyle marketler zincirinin biri tarafından dava açılmıştı. Dava dilekçesinde, Ağaoğlu’nun söz konusu şirketi fırsatçılıkla, stokçulukla ve vatan hainliği ile suçlandığı belirtilmişti.
Söz konusu açıklamaların şirketin ticari itibarını ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğunun anlatıldığı dilekçede, Ağaoğlu’nun 100 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edilmişti.

TBM Onursal Başkanı’nın ‘fahiş zam’ açıklamalarına 100 bin liralık tazminat davası

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