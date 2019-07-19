TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci dönem 2’inci yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis'te 27'nci dönemin başından bu yana 40 kanun teklifi yasalaştı, 100'ün üzerinde birleşim gerçekleştirildi.

TBMM, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından 1 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yasama ve yürütme erkleri arasındaki güç ayrımının daha net olarak konulduğu bu dönemde, genel kurul ve komisyonlarda onlarca yasa teklifi görüşüldü. 27'nci dönemin başından bu yana TBMM Genel Kurulu, 100'ün üzerinde birleşim gerçekleştirdi. Bir yılda 40 kanun teklifi yasalaştı. Milletvekillerinin toplam 14 bin 215 soru önergesinin 5 bin 153'ü ilgili bakanlıklarca cevaplandırıldı. Bu dönem muhalefet milletvekilleri tarafından 6 genel görüşme önergesi verildi. Bu önergeler Genel Kurul gündeminde bekliyor. Bu dönem 5 ayrı araştırma komisyonu kuruldu.

TBMM’nin diğer bir faaliyeti olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke dışında görev yapmasına ilişkin olarak 5 ayrı tezkere Genel Kurul'da görüşülerek kabul edildi. Bu dönem 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu raporuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü.

