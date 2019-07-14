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TBMM, 15 Temmuz'da 'özel gündem'le toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında 'özel gündem'le toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında 'özel gündem'le toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izleyeceği Genel Kurul'da Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri birer konuşma yapacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle; TBMM Genel Kurulu, Pazartesi günü saat 14.00'te 'özel gündem'le toplanacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda toplanacak olan Genel Kurul'da, Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin temsilcileri 10'ar dakika, grubu bulunmayan partilerin temsilcilerine 3'er dakika söz verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Genel Kurul'dan izleyeceği özel oturuma kabine üyeleri, Yüksek Yargı mensupları, komuta kademesi ve bürokratlar da davet edildi. Meclis'te ilk tören, saat 11.00'de başlayacak. TBMM Şeref Holünde gerçekleşecek tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak. Kur'an tilaveti okunacak. TBMM Başkanı Şentop da bir konuşma yapacak.

TORBA TEKLİF GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Genel Kurul ve komisyonlar gündemlerinde konuları görüşmek üzere Salı günü mesaisine başlayacak. Salı günü; TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan ve geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve torba teklif olarak bilinen, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. Teklif ile; Varlık Barışı yıl sonuna kadar uzatılacak, şirketlere borçlarını yeniden yapılandırma imkanı gelecek. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek. Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor. Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kar hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek.

11'İNCİ KALKINMA PLANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Meclis'e sunulan, 11'inci Kalkınma Planı ile ilgili görüşmelerin Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlaması bekleniyor. Öte yandan, Meclis'in 20 Temmuz'da tatile girmesi öngörülüyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin de Meclis tatile girmeden son grup toplantılarını yapması bekleniyor.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

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