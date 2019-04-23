Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan özel oturumu başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Çocukları hedef alan suçlarda bir artış gözükmektedir. Çocuklara yönelik suçlarla tavizsiz mücadele edilmelidir” dedi.

TBMM Genel Kurulu başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı. Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünün kutladıklarını belirterek, meclisin mirası istiklal, mizacı hürriyet, temeli milli irade olan abide olduğunu söyledi. Şentop, “Milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül etmiş, Türkiye’yi istiklale taşıyan milli mücadele iradesinin merkezi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarihi önderliğinde, milletimiz o güne kadar kahramanlıklarının özeti o günden sonraki cesaretinin önsözü sayılacak bir dirençle kuruluşunun elde etmiştir. Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşların, birinci meclisin her biri şerefli üyelerini ve kurtuluşa yüreklerini koyan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şentop, çocuklara yönelik şiddete dikkat çekerek, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi ayakları üzerinde duran istiklal aşığı fertler olarak yetiştirmeliyiz. Çocukları hedef alan suçlarda bir artış gözükmektedir. Çocuklara yönelik suçlarla tavizsiz mücadele edilmelidir” dedi.

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya değinen Şentop, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve bazı milletvekili arkadaşlarımıza yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Bu müessif saldırıyı kınıyorum. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç söz alarak, "Sayın Genel Başkanımıza şehit cenazesinde link girişiminde bulunulmuştur. Bunun adı linçtir. Şehit hepimizin şehididir’’ diye konuştu.

