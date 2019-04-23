TBMM 23 Nisan özel oturumu

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işlemesi dönemindeyiz. Buna katkı vermek hepimizin görevidir. Bu sistem, daha uzlaşmacı ve iş birliklerine imkân veren bütünleştirici bir sistemdir” dedi.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 99. yıldönümü nedeniyle özel gündemle toplandı. Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, 23 Nisan, Türk milletinin bağımsız, millî birlik içinde yaşama iradesi olduğunu söyleyerek, “Etnik köken, dil, din, mezhep, yöre ayrımı yapmaksızın tam bağımsızlık ve millî devlet ülküsünde birleştiğimiz gündür; teslimiyet belgelerini yırtıp atan cesaretin manda ve himaye çağrılarını reddeden haysiyetin sesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumsal hafızası Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Kurtuluş Savaşı’nı bu Meclis yapmıştır. Ülkemizin kalkınma ve gelişme hamleleri bu çatı altında biçimlenmiştir. Demokrasi bu sıralarda gelişmiş ve memlekete yayılmıştır. Son 60 yıl içinde bazı darbe ve vesayet girişimlerine maruz kalan bu yüce çatı, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’cü hainler tarafından bombalandı. Alçak darbe girişimi, millî iradeyi boğma, vatanı parçalama, ülkeyi emperyalistlere teslim etme girişimiydi. Bizler o gece bu çatı altında toplanarak millet iradesine, Meclisimize sahip çıktık” şeklinde konuştu.

Meclisin 100. yılına girerken yeni bir vizyona sahip olduğunu kaydeden Akçay, "Bugün itibarıyla Türkiye, içinden geçtiğimiz tüm sıkıntılı dönemlere rağmen çok partili demokratik siyasi hayatı önemli ölçüde kökleştirmiş ve kurumlaştırmıştır; millî irade hâkim kılınmıştır. Türkiye 16 Nisan 2017 Anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni kabul etmiş, 24 Haziran 2018 seçimleriyle bu yönetim sistemi yürürlüğe girmiştir. 31 Mart seçimleri de bu doğrultuda neticelenmiş, sistem kararlı bir şekilde büyük Türk milleti tarafından teyit ve tescil edilmiş, mühür vurulmuştur. Şimdi, bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işlemesi dönemindeyiz. Buna katkı vermek hepimizin görevidir. Bu sistem, daha uzlaşmacı ve iş birliklerine imkân veren bütünleştirici bir sistemdir. İktidar daha büyük ve kapsamlı şekilde millet onayına bağlanmıştır. Yeni dönemde söz daha büyük çoğunlukla yine milletindir. Milletin sözünü koruyup kollama, bu sözün gereğini yerine getirenleri denetleme ve dengeleme görevi Meclisimizindir. Siyaset, demokratik bir yarış, rekabettir aynı zamanda. Bu yarış ve rekabet uzlaşmazlığa, düşmanlığa ve kör dövüşüne dönüşemez” dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya değinerek, “Geçtiğimiz günlerde Çubuk’ta linç girişiminde bulunulan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu alçak girişimi kınıyorum. Görünen ve henüz arkası tespit edilemeyen bu girişimin tüm faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini tüm Türk milletiyle beraber bizler de bekliyoruz” diye konuştu.

