TBMM 48 gün aranın ardından toplanıyor, Erdoğan Ankara'da yoğun mesaiye başlıyor

AKP grubu ayrıca Rekabet Kanunu'nda değişiklik yapmayı planlıyor, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda değişiklik içeren yeni yargı paketi ile tarımla ilgili yeni bir torba yasa teklifini tatil öncesinde Genel Kurul'dan geçirmeyi planlıyor.

Mahalle ve çarşı bekçilerine silah kullanma, kişi ve araçları gerekli gördüğü hallerde durdurma yetkisi veren yasa teklifi, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Temmuz ayı ortasına kadar çalışması planlanan TBMM Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesinin, Bekçilik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi olması planlandı.

Baro teklifi sunulabilir

Henüz kesinleşmemekle birlikte, AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştığı baroların seçim sistemi ve yapısında değişiklik içeren Avukatlık Kanunu değişikliğini de TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği belirtiliyor.

Baro seçimlerinin çarşaf listeyle nispi temsil sistemine göre yapılması üzerinde çalışan AKP, bir ilde birden fazla baro kurulmasının yolunu açacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Nispi temsile sıcak bakan MHP'nin ise "çoklu baro" konusunda çekinceleri bulunuyor. İki partinin ortak noktalarda uzlaşması halinde teklif, Haziran ayın içinde TBMM Başkanlığı'na sunulabilir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği yasalarında değişiklik yapılması, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişiklikleri de AKP ve ittifak ortağı MHP'nin gündeminde.

Söz konusu düzenlemelerin TBMM'nin yeni yasama yılına kalabileceği belirtilse de, yaz aylarının sıcak tartışma konuları arasında yer alacağına dikkat çekiliyor.

TBMM Başkanlığı seçimleri

Haziran ayında ağırlıklı olarak yasama faaliyetlerini sürdürecek olan TBMM'nin temmuz gündemini ise büyük ölçüde TBMM Başkanlığı seçimleri oluşturacak.