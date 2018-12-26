HABER

TBMM, 8 Ocak'a kadar tatil olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 20:28 | Son Güncelleme

TBMM Danışma Kurulu kararı ile Genel Kurul, gündemindeki konuları tamamladıktan sonra 8 Ocak tarihine kadar tatile girecek.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Danışma Kurulu kararı ile Genel Kurul, gündemindeki konuları tamamladıktan sonra 8 Ocak tarihine kadar tatile girecek.
TBMM Genel Kurulu, Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini görüştükten sonra tatile girecek. TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Öneriyle, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezalarının uygulanmaması, trafik cezalarının 2019 yılında artırılmaması, YSK üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, teklifin görüşmeleri sürüyor.
Öte yandan, Danışma Kurulunun kararıyla, Genel Kurul bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına 8 Ocak 2019 Salı gününe kadar ara verecek.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Metropoll Araştırma: AK Parti'nin oyu düşecekMetropoll Araştırma: AK Parti'nin oyu düşecek
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı varBeyoğlu Belediye Başkanı Demircan: Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metropoll Araştırma: AK Parti'nin oyu düşecek

Metropoll Araştırma: AK Parti'nin oyu düşecek

Erdoğan: Komutanlığımıza siber saldırı engellendi

Erdoğan: Komutanlığımıza siber saldırı engellendi

Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.