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TBMM: ‘ABD Temsilciler Meclisi Sömürgeci Siyasete Katkı Yaptı’

30.10.2019 22:06 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Amerika Temsilciler Meclisi’nde onaylanan Ermeni Tasarısını ortak bir tezkere ile kınadı. Tezkere'ye HDP dışında tüm parti grupları destek verdi

TBMM: ‘ABD Temsilciler Meclisi Sömürgeci Siyasete Katkı Yaptı’

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Amerika Temsilciler Meclisi’nde onaylanan Ermeni Tasarısını ortak bir tezkere ile kınadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in okuduğu TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye aleyhine tasarı kararlarına ilişkin tezkere, HDP dışında tüm parti gruplarının oyuyla kabul edildi. AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin desteklediği tezkereyle ABD Temsilciler Meclisi’nin tasarısı için “yok hükmünde” tepkisi gösterildi.

TBMM’nin oy çokluğuyla kabul ettiği tezkerede, “ABD Temsilciler Meclisi’nin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz” ifadesi kullanıldı.

ABD Kongresi çatısı altında geçmiş yıllarda da benzeri girişimler görüldüğünü ancak bugüne değin böylesi “düşmanca” takınılmadığı kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin kınandığı tezkerede şöyle denildi:

“Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararıyla aynı zamanda kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı, emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunmuştur. Türkiye’yi, her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür. Ayrıca, TBMM tarihi olaylarla ve iddialarla alakalı kararlar almanın, parlamentoların işi olmadığına ilkesel olarak inanmaktadır. Öte yandan Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğimizi ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz.

ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin, dostluğun, teröre karşı iş birliğinin kimi siyasetçiler eliyle sistematik bir şekilde tahrip ve yok edilme girişimlerine karşı Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığını kuvvetle ifade ediyor, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararları ucuz çıkar hesapları ile alan zihniyeti ve siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz. Bu düşüncelerle ABD Temsilciler Meclisi’nin mezkur kararlarının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce TBMM tarafından alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurul’un tasviplerine arz ederim.”

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