HABER

TBMM açılış resepsiyonu iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 02:29 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu yasama yılı için açılış resepsiyonu yapılmayacak. Gerekçe tasarruf tedbirleri.

TBMM açılış resepsiyonu iptal edildi

Geleneksel olarak her yıl yapılan yeni yasama yılı açılış resepsiyonu, alınan bir karar ile iptal edildi. Meclis yönetiminden iptale ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Pazartesi günü Genel Kurul'da özel oturum yapılacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Çalışmalar ise 2 Ekim Salı gününden itibaren partilerin grup toplantıları ile başlayacak.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Kadıköy yol çöktüKadıköy yol çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM açılış resepsiyonu iptal Tasarruf

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çavuşoğlu: Türkiye, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymayacak

Çavuşoğlu: Türkiye, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib Mutabakatı Suriye'de çözüm için son şanstır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib Mutabakatı Suriye'de çözüm için son şanstır

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.