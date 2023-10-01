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TBMM AÇILIŞI 2023: Meclis ne zaman açılacak, bugün mü? TBMM yeni yasama döneminde gündemde neler var?

01.10.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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TBMM açılış tarihi ile ilgili sorgulamalar basında yer alan haberlerin ardından hız kazandı. 2,5 aylık aranın ardından TBMM yeni yasama yılına başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nun toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak, bugün mü? Meclis yeni yasama döneminde gündemde neler var? İşte TBMM açılış tarihi...

TBMM AÇILIŞI 2023: Meclis ne zaman açılacak, bugün mü? TBMM yeni yasama döneminde gündemde neler var?

TBMM açılış tarihi merak konusu olurken birçok kişi "Meclis ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. TBMM yeni yasama yılına başlıyor. Genel kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada milletvekillerine seslenecek. TBMM açılış tarihi ve saati ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis bugün (1 Ekim 2023 Pazar) açılıyor.

Genel Kurul saat 14:00'te açılacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek.

MECLİS GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Genel Kurul, yeni yasama döneminin ilk mesaisini 3 Ekim Salı günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi, uluslararası sözleşmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye, Lübnan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin bulunması planlanıyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın haızrlıklarını sürdürdüğü emekli maaşları için yeni yasa teklifinin de ekim ayı içinde Meclise gelmesi bekleniyor.

Yeni dönemde Meclis, bütçe başta olmak üzere, milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok sayıda yasal düzenleme için de mesai yapacak.

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