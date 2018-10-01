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TBMM Açılışında ‘Tutuklu Vekil’ ve McKinsey Tepkisi

01.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

HDP’li milletvekilleri ellerinde Leyla Güven fotoğraflarıyla “tutuklu vekil” protestosunda bulunurken, CHP’li milletvekili Mahmut Tanal da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, “Ekonomi yönetimini niye Amerika’ya verdiniz?” diyerek McKinsey şirketiyle yapılan anlaşmaya tepki gösterdi

TBMM Açılışında ‘Tutuklu Vekil’ ve McKinsey Tepkisi

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarıyla resmen açıldı. 16 Nisan 2016’daki anayasa değişikliği uyarınca, 24 Haziran seçimlerinde 550 vekil yerine 600 milletvekili seçilmiş ve böylece Cumhuriyet tarihindeki 27’nci Dönem parlamentosu oluşmuştu. Ancak tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven yemin ederek görevlerine başlayamamıştı. Pazartesi günkü TBMM Genel Kurulu’nun açılışında da tutuklu vekiller meselesi gündeme damgasını vurdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin hakkındaki hapis cezası infazını milletvekili oluşu nedeniyle ertelemesi üzerine serbest kalmasına karar verilen Berberoğlu, 14 Haziran 2017’de milletvekiliyken tutuklanarak konulduğu hapishaneden 20 Eylül’de tahliye edilmişti. Berberoğlu, 24 Haziran’da yeniden seçildiği Meclis’e Pazartesi günü ilk kez geldi, ancak Erdoğan’ın konuşması sırasında henüz vekil olarak yemin etmediğinden genel kurul çalışmalarına katılamayacağı için odasında vakit geçirdi.

Hukuki süreç devam ettiği için yaşadığı tutukluluk durumu ve Türkiye’deki gelişmeler üzerine şu aşamada yorum yapmama kararı alan Berberoğlu, eski meslektaşları gazetecilerle ve milletvekilleriyle sohbet etti. Kuliste CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşlik ettiği Berberoğlu’nu, Meclis’e gelişi nedeniyle kutlayan isimlerden birisi de gazeteci kökenli ve geçmişte tutuklu olan HDP’li Ahmet Şık oldu. Berberoğlu, Erdoğan’ın konuşması sonrasında TBMM Başkanı Yıldırım’ın davetiyle yeminini ederek milletvekili olarak görevine resmen başladı. Bu sırada kuliste eşi Oya Berberoğlu, ekrandan yemin törenini izlerken duygulu anlar yaşadı.

Bunun öncesinde ise genel kurul salonunda, HDP’nin ellerinde Leyla Güven fotoğraflarıyla Yıldırım ve Erdoğan’a yönelik “tutuklu vekil” protestosu vardı. TBMM Başkanı Yıldırım’ın 104 kadın milletvekiliyle bu dönemde kadın temsili oranında artış sağlandığını belirttiği sırada da HDP sıralarından tepkiler yükseldi. HDP’li Hüda Kaya, Yıldırım’a “Leyla Güven eksik, 1 kişi eksik” diye bağırdı. Ancak Yıldırım’dan tutuklu vekil konusunda herhangi bir yorum gelmediği görüldü.

TBMM’de ilk günden McKinsey tartışılıyordu

TBMM’nin açılış günü gündeminde tutuklu vekil meselesinin yanı sıra hükümetin Amerikan McKinsey danışmanlık şirketiyle yaptığı anlaşmaya tepkiler de ön plandaydı.

Erdoğan’ın kürsüde ekonomiden söz ettiği anlarda CHP sıralarından İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Ekonomi yönetimini niye Amerika’ya verdiniz?” diye bağırdı. Ancak ekonomiye ilişkin tepkiler devam ederken Kılıçdaroğlu’nun müdahale ederek, vekillerden sessizlik ricasında bulunduğu gözlendi.

Genel kurul öncesinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da düzenlediği basın toplantısında, McKinsey şirketinin yönetim sürecine danışmanlık edecek olmasına tepki göstererek, “Şirketlerin CEO'ları olur ama devletlerin olmaz. Hele ekonomiyi teslim edecek, ekonominin sevk, idare ve kontrolü terk edilecek bir özel sektör varsa, artık burada ciddi devletten söz etmek mümkün değil. TBMM'nin yeni dönemde bu konuda yüksek refleks göstereceğini umuyoruz, bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Ayrıca TBMM’de parlamento muhabirleri açısından ise endişe yaratıcı yeni dönem gelişmeleri söz konusuydu. Parlamento muhabirlerince her zaman milletvekilleriyle birlikte yemek servisi aldıkları restoran bölümü için basına kapalı bilgisi verildi. Parlamento muhabirlerine ait araç girişlerine “geçici süreli” bilgisiyle izin verilmedi.

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