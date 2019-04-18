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TBMM, açılışının 99. yılını kutlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak. Mecliste grubu bulunan ve temsil edilen partiler adına konuşmalar yapılacak - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, akşam TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verecek

Meclis, açılışının 99. yılını kutlamak üzere 23 Nisan Salı günü, özel gündemle toplanacak.

Meclisin 99. açılış yıl dönümü tören programı belli oldu.

TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak ilk törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıtkabir'de yapılacak törenlerde de çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Özel Defter imzalanacak.

Daha sonra, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada bir konuşma yapacak.

Özel Defter'in imzalanacağı törenlerde, Ankara Kulübü Derneği seymenleri bir gösteri sunacak.

Mustafa Şentop, daha sonra TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek.

TBMM Genel Kurulu, özel gündemle saat 14.00'te toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

Meclis Başkanı Şentop, akşam da TBMM Tören Salonu'nda bir resepsiyon verecek.

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23 Nisan meclis Özel gündem

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