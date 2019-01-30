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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Köylü: "Zamanında bitmeyen davaların sebepleri araştırılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulamasıyla Türkiye’de ilk kez dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen süreler taraflara 1 Ocak 2019’dan itibaren bildirilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulamasıyla Türkiye’de ilk kez dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen süreler taraflara 1 Ocak 2019’dan itibaren bildirilecek. Konu ile ilgili konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, hedef süre uygulaması ile davaların seri şekilde bitirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türkiye’de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini artırmak, tarafların davaların, soruşturmaların ne zaman sonuçlandırılacağını çözmek amacıyla "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni adli yılla birlikte 3 Eylül 2018’de adliyelerde "Yargıda Hedef Süre" uygulaması başlatılmasıyla hedef sürelerin yargı makamlarına iletilmesi, uygulamanın sorunsuz şekilde hayata geçirilmesi sağlandı. 1 Ocak’ta taraflara bilgilendirilme yapılmasıyla birlikte "Yargıda Hedef Süre" başladı.

"Yargıda Hedef Süre" uygulaması ile konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, uygulamanın davaların çeşitlerine göre değişebileceğini ifade eti.
Memur-Sen Kastamonu İl Teşkilatında konuşan Hakkı Köylü, Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisi programı ile Avukatlık Kanunundan adliye çalışanlarına, hakim ve savcılar ile pek çok konuyu kapsadığını ifade ederek, "Çalışma ile ilgili Adalet Komisyonumuzda Bakan Bey ve ekibi bu konuda brifing vererek projeyi tanıttılar. Projeyi tartışmaya açtık. Fikirlerimizi ortaya koyduk. Çok güzel bir toplantı oldu. Proje ile davaların cinsine göre, şekline göre bir süre konulacak. Mesela boşanma davaları ne kadar sürer? Ortalama 1 ayda bitmesi lazım. Tapu iptali ile ilgili davalar ortalama 1 yıl, ağır ceza mahkemelerinde görünen duruşmalar ise 2 senede. Proje ile böyle bir makul süre konulacak. Davaların belirlenen süre içinde bitmesi gerekiyor" dedi.

"Yeni yeni araştırmalar incelemeler yapılmasını da gündeme getirecek bir konu"
Adliyelerde görünen davalarda hakimlerin ‘hedef süre’ uygulamasına uymak için gayret edeceklerine, hakimlerin belirlenen süre içerisinde davayı bitirip bitiremediğinin ölçüleceğine dikkat çeken Köylü, "Hedef Süre uygulamasında hakimin başarısı ölçülecek. Eğer dava hedef süre içerisinde bitmiyorsa bunun sebepleri araştırılacak. Neden bitmedi diye sorulacak. Mesela belli bir grup davalar var. Hedef süre konuldu ama hangi hakim olursa dava bitmiyor. İki yıl dedik ama üç yılda bile zor bitiyor. O zaman neden uzuyor? Uzamasının sebepleri ne? Bu sebepleri tespit edecekler. Bu sebepler eğer ortadan kaldırılabilecek bir şeyse onları ortadan kaldırmaya çalışacaklar. O konuda çalışma yapılacak. Araştırmalarda davanın uzaması ile ilgili başka bir sebep bulunamıyorsa o davanın en az üç sene süreceği belirtilecek. Hedef Süre uygulaması ile yani davaların daha seri bitirilebilmesi için yeni yeni araştırmaların, incelemelerin yapılmasını da gündeme getirilecek" şeklinde konuştu.

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