TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk’ten, ’Rabia Naz Vatan’ açıklaması

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Giresun Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk “Vefat eden çocuğun sıfatı veya hakkında iddia olan kişilerin makamının, mevkiisinin, sıfatının hiçbir önemi yoktur. Yargının temel görevi, salt maddi gerçeği ortaya çıkarmak için faaliyetini hızla sürdürmelidir” dedi.

Kırtasiyede kitap hediye etmiş

AK Parti Giresun Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk, 11 Nisan 2018 tarihinde yaralı halde bulunan ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın ölümü öncesinde Eynesil ilçesini ziyaretinde Rabia Naz Vatan ile karşılaştığını ve bir kırtasiyede arkadaşları ve Rabia ile fotoğraf çektirerek kitap hediye ettiğini anlattı.

Öztürk “İlçe ziyaretlerimiz sırasında kırtasiyede bir grup öğrenciyle karşılaştım, onlarla fotoğraf çektirip, kitap hediye etmiştim. O öğrencilerimizden bir tanesinin de Rabia Naz Vatan olduğunu öğrendim. Vefat haberini duyunca ailesini arayıp taziyelerimi iletmiştim. Çok üzülmüştüm. Olayının yaşanmasının ardından aileyi aramıştım ama o kızın kırtasiyede karşılaştığımız kızımız olduğunu sonradan fark ettim” diye konuştu.