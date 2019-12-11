HABER

TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 11:37 | Son Güncelleme

TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, 'maket ev' üzerinden yapılan satışların yarattığı olumsuz sonuçları incelemeye devam ediyor.

TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, 'maket ev' üzerinden yapılan satışların yarattığı olumsuz sonuçları incelemeye devam ediyor.
Ev sahibi olmak isterken 'maket' üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olan vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere kurulan TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, konu ile ilgili çeşitli çevrelerin konu ile ilgili öneri, tespit ve şikayetlerini alıyor. Konut sahibi olmak isteyenlerin yanı sıra inşaat firmaları, emlak sektörü ve bazı akademisyenlerden 'maket' üzerinden ev satışlarına ilişkin komisyona gelen bazı şikayet ve tespitler şöyle:
"Yapı ruhsatı olmadan satışlara başlanması. Sözleşmelerin noterlerde satış vaadi sözleşmesi ile yapılmaması, yapılsa bile tek taraflı satış vaadi sözleşmesi şerhi hakkı verilmemesi. Cayma durumlarında tüketici kanununa aykırı uygulamaların yapılması. Net-brüt alan problemleri, bağımsız bölüm değişiklikleri, aynı bağımsız bölümlerin birden fazla satışının gerçekleşmesi. Site yönetimlerinin inşaat firması tarafından yönetilmeye çalışılması, bu aşamada ortak alanların kiraya verilmesi, satılmayan dairelerin aidatlarının ödenmeyerek satılan dairelerden masrafların çıkarılması."
Komisyona gelen tespitler arasında, özellikle yabancılara satışta yaşattığı mağduriyetler nedeni ile bazı ülkelere Türkiye’deki inşaat projelerinin tanıtımlarının engellenmesinin söz konusu olabileceği ve bu durumun da ihracat kaybına neden olduğu yer aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Hafızamı sildirdim!''Hafızamı sildirdim!'
Fuayeden başlayan Kurtuluş Mücadelesi Ankara izleyicisiyle buluşuyorFuayeden başlayan Kurtuluş Mücadelesi Ankara izleyicisiyle buluşuyor
Arjantin’in yeni devlet başkanı görevi devraldıArjantin’in yeni devlet başkanı görevi devraldı

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Soylu'dan flaş açıklama: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Meclis'te 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi: Bu bir rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.