TBMM Alt Komisyonu 'Obezite' için toplandı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Burada sunum yapan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Çocukların, yüksek glisemik indeksli beslenmesiyle yağ hücreleri artar ve bu da obezite eğilimine yol açar. Çocuklara şekerli, karbonhidratı yüksek gıdalar verilmesi onlara iyilik değil kötülük yapmaktır" dedi.

TBMM Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ve Doç. Dr. Emel Ergül, komisyonda sunum yaptı. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, obezite ameliyatları ve bu ameliyatlardaki malpraktis vakaları nedeniyle verilmiş olan bir dilekçe üzerine alt komisyon kurmaya karar verdiklerini belirterek, yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu ameliyatların asıl gerekçesinin, bu ameliyatlara sebep olan konunun obezite olduğu gerçeği herkes tarafından bilindiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı ve Türkiye'de yapılan istatistiklerde, Türkiye'de her 3 yetişkinden 1'inin ve her 4 çocuktan 1'inin obez veya çok kilolu, aşırı kilolu olduğu istatistiki bilgiler olarak elimizde var. Bu bir sorun, Türkiye'nin obezite gerçeğiyle karşı karşıya olması önemli bir konu. Bu konudaki farkındalık ve yapılan çalışmalar hepimizin takdirini kazanıyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığımızın birinci ve ikinci '100 Günlük Eylem Planlarında' obeziteyle mücadele konusunun programa alınmasını ve bu konuda çalışmaların başlatılmış olmasını çok önemli buluyorum. Son olarak, Çocuk Çağı Obezitesiyle Mücadele Eylem Planı yine Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlandı, bunu da çok değerli buluyoruz."

Komisyona katılan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, çocukları obeziteye götüren nedenleri anlattı. 41 yıldır tıbbın içinde olduğunu belirten Saraç, Türkiye'de en fazla kişiyi zayıflatan hekimin kendisi olduğunu söyledi. Çocuklarda ilk 2 yaş, vücutta yağ hücrelerinin sayısının yüzde 100'e yakın oluştuğu yaş olduğuna dikkat çeken Saraç, ilk 2 yaşta ödül diye verilen şekerlemelerin, gazlı içeceklerin yağ hücrelerini artırdığını söyledi.

'OBEZİTE ŞU AN EN ÖNEMLİ ULUSAL PROBLEMİMİZ'

Saraç, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu nedenle çocukların, yüksek glisemik indeksli beslenmesiyle yağ hücreleri artıyor ve bu da obezite eğilimine yol açıyor. Burada anne sütü çok önemli. Çocuklara şekerli, karbonhidratı yüksek gıdalar verilmesi onlara iyilik değil kötülük yapmaktır. Obezitedeki en büyük engellerden bir tanesi, çocuğu erkenden ek gıdaya başlatmak. Obezite şu an en önemli ulusal problemimiz. Kimse farkında değil. Çocuk hayatı boyunca daha yüksek glisemik indeksli bir yapıya dönüşüyor, pankreas zorlanıyor, insülin direnci gelişiyor. Toplum şu an yanlış bir algıyla devam sütüne karşı ama anne sütü yoksa eğer erkenden ek gıdaya fazla miktarda geçmek yerine devam sütleriyle destekleyip geri kalan kısmında ek gıdaları bilinçli şekilde vermek önemli. İlk 2 yaş, kanun derecesinde çok önemli olmalı. Çocuklara şeker, tatlı, hamur işi, kola gibi şeyler verilmemesi için kamu spotları yapılmalı."

Sigaranın bırakılmasına ilişkin başlatılan kampanyanın önemine dikkat çeken Ender Saraç, "Ancak sigarayı bırakma kampanyası sonucu olarak obezite maalesef arttı. Sigara içmenin esas nedeni gizli depresyon. Gizli depresyon tedavisi yapılmayan kişinin en kolay tatmin yolu baklava, çikolata, börek ve çörektir" diye konuştu.

Obezitenin sigara kadar zararlı olduğunu dile getiren Saraç, özellikle çocukları bu tür zararlı maddelerden uzak tutulması gerektiğini söyledi. Saraç, "Ayrıca içinde glikoz şurubu, beyaz un, beyaz şeker olan gıdaların üstüne obez, hasta çocukların resimlerini koyup okul kantinleri başta olmak üzere kısıtlama getirmeliyiz" önerisinde bulundu.

Obeziteyle mücadelenin doğumdan önce başlamasının önemli olduğunu dile getiren Saraç, "İlk iş sağlıklı döllenmeyle başlıyor. Bir erkek kaliteli sperm vermediği sürece tohum bozuk oluyor. Bir çiftin çocuk yapma kararından minimum 8-12 hafta önce erkeğin ağır metallerden arınması, glisemik indeksi düşük beslenmesi, testosteron düzeyini koruyarak egzersiz yapması, genetiği değiştirilmiş gıdalar yememesi, cebinde cep telefonu taşımaması gerekiyor" dedi.