TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu: Çocuklarda darp ve kötü muamele izi yok

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Alt Komisyon, Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklu haklarını yerinde inceleyerek, raporunu tamamladı. İncelemeye; İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında alt komisyon üyeleri ile komisyon uzmanları katıldı. Raporda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kapalı ve açık olmak üzere 9 ceza infaz kurumunun yer aldığı anlatılarak, bunların dışında 2 adet 500 kişilik yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumu ile 2 adet L Tipi kapalı ceza infaz kurumunun yapımına devam edildiği bilgisi yer aldı. 'İŞ MESLEK EDİNME KURSLARI DEVAM EDİYOR' Raporda, hükümlü ve tutuklular için cezaevi kampüsü içerisinde faaliyet gösteren iş yurtlarında tekstil, tarım, mobilya ve benzeri birçok alanda iş ve meslek edindirme kurs faaliyetlerine devam edildiğine dikkat çekildi. "Ceza infaz kurumlarında 5 bin 672'si tutuklu ve 2 bin 902'si hükümlü olmak üzere toplam 8 bin 574 kişi bulunuyor. Ceza infaz kurumlarında görevli personel sayısı ise toplamda 2 bin 482. Bunlardan 283’ü görevle başka birimlerde çalışmakta olup, fiilen çalışan görevli sayısı 2 bin 199" denildi.

'TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANESİ' Raporda, kampüs içindeki sağlık hizmetleriyle ilgili olarak da "Kampüs içinde tam teşekküllü devlet hastanesi faaliyet göstermekte olup ayrıca 7 Mart 2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan 3 yatak kapasiteli bir diyaliz ünitesi bulunmaktadır. Devlet hastanesinde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş 14 uzman doktor, 19 hemşire, 5 ebe, 6 röntgen teknisyeni, bir diyaliz teknisyeni, 5 sağlık memuru, 9 büro memuru, 3 tıbbı sekreter, 1 sosyal çalışmacı ve 3 teknisyen görev yapmaktadır" ifadelerine yer verildi. 'BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ İYİLEŞTİRME SİSTEMİ' Raporda, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, 'bireyselleştirilmiş iyileştirme sistemi' uygulanan, 12-18 yaş arası suça sürüklenmiş hükümlü ve tutuklu çocukların barındırıldığı bir kurum olduğu belirtilerek, "Çocukların yaşam alanlarının olduğu 36 ünite bulunmakta. Her bir ünite, birer kişilik 9 odadan oluşmakta. Bunların yanında ayrıca 2 engelli odası, 2 yalıtımlı ve 12 tekli oda bulunmakta" denildi.