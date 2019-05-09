TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin, "Sandık kurulu başkanı ve sandık kurulunun bir üyesinin kamu görevlisi olması kuralı, emredici hükümdür. YSK de ilçe seçim kurulu da bu kuralın dışına çıkamaz, bu kuralın dışına çıkılmasına izin veremez ve bu kuralın dışına çıkılmasına rıza gösteremez." değerlendirmesinde bulundu.
Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Seçim Kanunu'na atıfta bulunarak, sandık kurulu başkanı ve sandık kurulunun bir üyesinin kamu görevlisi olması kuralının emredici bir hüküm olduğunu belirtti.
YSK ile ilçe seçim kurullarının bu kuralın dışına çıkamayacağını ve bu kuralın dışına çıkılmasına izin veremeyeceğini vurgulayan Bozdağ, şu görüşleri paylaştı:
"Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır. Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı sandık kurulu teşkili, kuşkusuz tam kanuna aykırılıktır. Tam kanunu çiğnemektir, açık ve tam bir kanunsuzluktur. Bu halde aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal sonucunun, seçim sonucunu etkileyecek bir sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır. Böylesi bir durumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz." - "YSK tam kanunsuzluğa onay veremez"
Bekir Bozdağ, kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısının seçimin sonucunu etkileyecek sayıya ulaşması durumunda YSK'nin, sırf bu nedenle seçimin yenilenmesine karar vermek zorunda olduğunu kaydetti.
Böylesi bir halde YSK’nin takdir hakkı olmadığını belirten Bozdağ, "Aksi, seçim sonucunu etkileyecek tam kanunsuzluğa geçerlik kazandırmak olur. Tam kanunsuzluğa onay, YSK’nin kanunu tam çiğnemesidir. YSK, tam kanunsuzluğa onay veremez. YSK’nin yetki ve görevi tam kanuna uymak, tam kanunu uygulamak ve tam kanunsuzluğa geçit vermemektir." ifadelerini kullandı.
Bozdağ, eldeki verilere göre İstanbul’da 31 bin 280 sandık kurulu başkanından 6 bin 539’unun, 31 bin 280 sandık kurulu üyesinden 13 bin 84’ünün kamu görevlisi olmadığını anımsattı. Bozdağ, bu rakamların seçim sonucunu etkileyecek sayıda olması nedeniyle kanuna aykırı bir delilin ortaya çıktığını ve seçimin iptali için yeteri bir sebep olduğunu belirtti.
Sırf bu nedenle bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilerek yenilenmesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, aksi bir kararın, YSK’nin kanunu çiğnemesi anlamına geleceğini aktardı.
Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesine sebep olan "sakatlık ve gerekçeler" aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin yenilenemeyeceğini de vurguladı.