TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin, "Sandık kurulu başkanı ve sandık kurulunun bir üyesinin kamu görevlisi olması kuralı, emredici hükümdür. YSK de ilçe seçim kurulu da bu kuralın dışına çıkamaz, bu kuralın dışına çıkılmasına izin veremez ve bu kuralın dışına çıkılmasına rıza gösteremez." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Seçim Kanunu'na atıfta bulunarak, sandık kurulu başkanı ve sandık kurulunun bir üyesinin kamu görevlisi olması kuralının emredici bir hüküm olduğunu belirtti.

YSK ile ilçe seçim kurullarının bu kuralın dışına çıkamayacağını ve bu kuralın dışına çıkılmasına izin veremeyeceğini vurgulayan Bozdağ, şu görüşleri paylaştı:

"Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır. Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı sandık kurulu teşkili, kuşkusuz tam kanuna aykırılıktır. Tam kanunu çiğnemektir, açık ve tam bir kanunsuzluktur. Bu halde aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal sonucunun, seçim sonucunu etkileyecek bir sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır. Böylesi bir durumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz." - "YSK tam kanunsuzluğa onay veremez"