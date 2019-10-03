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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: “Yüzde 50+1 gereklidir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçilme sınırının yüzde 40+1’e indirilmesi tartışmalarına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçilme sınırının yüzde 40+1’e indirilmesi tartışmalarına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da katıldı. Bozdağ, “Yeni sistemle getirilen yüzde 50+1’in oyu ile cumhurbaşkanı seçilebilme sınırının korunması meşruiyet tartışmalarının yaşanmaması için gereklidir” dedi.
Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı, geçerli oyların en az yüzde 50+1’i ile seçilir. Cumhurbaşkanının en az yüzde 50+1’in oylarıyla seçilmesi siyasi istikrarı sağlar, güçlü iktidarı kurar, meşruiyet tartışmalarını önler, yeni sistemin aradığı büyük halk uzlaşmasını temin eder” dedi.

"Yüzde 40 cumhurbaşkanını güçsüzleştirir"
Bekir Bozdağ, “Cumhurbaşkanının en az yüzde 50+1 oy ile seçilme sınırını en az yüzde 40 oy sınırına çekmek; siyasi istikrarı bozucu neticesi olur, güçlü iktidarı zayıflatır, cumhurbaşkanını güçsüzleştirir, meşruiyet tartışmalarını doğurur, iktidarın ömrünü kısaltır, büyük uzlaşmaya olumsuz etki eder” ifadesini kullandı.
Bozdağ açıklamasında, “Bu nedenlerle yeni sistemle getirilen yüzde 50+1’in oyu ile cumhurbaşkanı seçilebilme sınırının korunması siyasi istikrar, güçlü iktidar, yeni sistemin sağlıklı işlemesi, seçmen çoğunluğunun uzlaşmasını zorunlu kılması, meşruiyet tartışmalarının yaşanmaması için gereklidir” değerlendirmesini yaptı.

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