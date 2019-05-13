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TBMM Araştırma Komisyonları çalışmalarına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları, down sendromlu bireyler, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile tıbbi ve aromatik bitkiler konularında kurulan 4 araştırma komisyonu, çalışmalarına başladı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları, down sendromlu bireyler, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile tıbbi ve aromatik bitkiler konularında kurulan 4 araştırma komisyonu, çalışmalarına başladı.
ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalarına başladı. Komisyon başkanlığını, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan yürütecek.
DOWN SENDROMLU BİREYLER
Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunlarını tespit için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun divan seçimi ise yarın yapılacak. İlk toplantıda komisyon başkanı ve divan üyeleri belirlenecek.
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRILACAK
Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan araştırma komisyonunun başkanlığını ise eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı yürütecek. Komisyon, son yıllarda özellikle gençler üzerinde büyük etkisi olan teknoloji bağımlılığı üzerinde araştırma yapacak. Bu konuda ilgili kurumlar ve uzmanlar davet edilerek, görüşleri alınacak.
AROMATİK BİTKİ ÇEŞİTLERİ KORUNACAK
Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ise önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak. Komisyonun başkanlığını AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın yürütecek.
Komisyonlar, 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek, gerekirse 1 ay ek süre alabilecek. Komisyonlar gerektiğinde araştırma ve incelemelerini Ankara dışında da yapabilecekler. Komisyona görüş ve bilgilerini almak üzere ilgili kurumlar ve uzmanlar davet edilecek.

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