TBMM araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

TBMM'de kurulan 4 ayrı araştırma komisyonuna üye seçimine dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan seçildi.

Komisyonun başkanlık divanında AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise katip üye olarak yer aldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise sözcü olarak görev yapacak.

Komisyon üyeleri ise CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.