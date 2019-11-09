HABER

TBMM araştırma komisyonu topluma otizmi anlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:17 | Son Güncelleme

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik: - "Özellikle otizm, hızla yayılıyor ve komisyona başladığımızda, bize 59 kişiden bir kişi otizmli deniliyordu. Bugünlerde 58'e indirdiler. O derece hızlı gidiyor. Bu şu demek, var ama farkında değiliz"

KOCAELİ (AA) - TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, otizmin hızla yayıldığını ve bunu topluma anlatmaya çalışacaklarını bildirdi.

Kartepe ilçesinde bir otelde düzenlenen "Kocaeli İstişare Toplantısı"nın açılışında konuşan Çelik, dünden bu yana Kocaeli'de özel eğitim veren okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, eğitimcileri ve velileri dinlediklerini söyledi.

Araştırma komisyonunun görev alanındaki konularda bir koordinasyon sorunu da olduğunu gördüklerini belirten Çelik, bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini aktardı.

Çelik, Kocaeli'de engelli veri bankası çalışmasının başladığını vurgulayarak, hazırlayacakları raporda, veri bankası çalışmasıyla ilgili önerilerinin yer alacağını anlattı.

Komisyonun, 27 Kasım'dan sonra rapor hazırlayacağını bildiren Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de veri çok önemli. Veri tabanı oluşturulmasında sorunlarımız vardı. İnşallah Kocaeli'deki modeli de dinleyeceğiz ve tüm Türkiye'ye önereceğiz. Down sendromu, otizm ve serebral palsi yani diğer gelişim bozuklukları, çok önemli bir alan. İnsanlar bunun içine girmedikçe bilmiyor. Toplum otizmin farkında değil, down sendromunun biraz farkında, serebral palsinin farkında değil. 'Felç oldu.' diyor. Halbuki öyle değil, ayrı ayrı hastalık bunlar. Özellikle otizm, hızla yayılıyor ve komisyona başladığımızda, bize 59 kişiden bir kişi otizmli deniliyordu. Bugünlerde 58'e indirdiler. O derece hızlı gidiyor. Bu şu demek, var ama farkında değiliz. O halde biz bunu anlatmalıyız. Biz bu çerçevede bakanlıklarımızı dinledik. Tabii çok başarılı çalışmalar olmuş ama yeterli değil. Dünyada ne varsa Türkiye'de o olmalı. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde ne varsa, biz de aynısı olacak. Bunu yapabilecek gücümüz var ve toplum da bunu istiyor. Çok önemli alanı inceliyoruz, araştırıyoruz. Önerilerimizi sunacağız."

- "Aksaray halkını suçlayamayız"

Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiasına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Aksaray'da münferit olay oldu. Yani her şerde bir hayır var derler ya inşallah ben bunun da hayra vesile olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede Aksaray halkını suçlayamayız. İnsanlar bazı şeylerin farkında değiller. Farkında olması gerekiyor. Otizm konusunda, en önemli konu eğitim. Yani eğitim sorunumuz var, eğitimci sorunumuz var. Tüm bunları raporumuza işleyeceğiz. Tabii bu çerçevede bir de ailelerin eğitimi var. Sadece ilgili ailelerin değil, belki de okuldaki tüm çocukların ailelerinin de eğitime ihtiyacı var."

- Kocaeli'de Engelli Veri Bankası çalışmaları tamamlandı

Vali Hüseyin Aksoy da down sendromu, otizm ve serebral palsi konularında, araştırma yapmak için kente gelen komisyon üyelerine teşekkür etti.

Kocaeli'nin Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, bu alanda da kentte yürütülen önemli çalışmalar olduğunu bildirdi.

Aksoy, Engelli Veri Bankası konusunda Türkiye'de örnek çalışma yapan illerden birinin Kocaeli olduğuna değinerek, bu konuda yaptıkları çalışmanın tamamlandığını vurguladı.

Komisyon üyeleri, daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle velilerin sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Yalova’da yaklaşık 95 kilogram afyon sakızı yakalandıYalova’da yaklaşık 95 kilogram afyon sakızı yakalandı
Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybettiGazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray araştırma komisyonu Kemal Çelik Kocaeli otizm TBMM

En Çok Okunan Haberler

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Arkadaşı sobaya tiner dökünce bu hale geldi! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Dehşeti yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.