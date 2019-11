TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Aksaray’daki okulda inceleme yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, Aksaray’da gündeme gelen ve otizmi öğrencilerin velilerinin yuhalandığı ve okulda istenmedikleri olayını araştırmak için Mehmetçik İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, ilk olarak Aksaray Valisi Ali Mantı’yı daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i ziyaret etti. Komisyon ziyaretlerinin ardından komisyon heyeti olayların yaşandığı Mehmetçik İlkokuluna gelerek incelemeler bulundu.

Burada bir açıklama yapan TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları tespit amacıyla kurulan araştırma komisyonu olarak Aksaray’ı ziyarete geldiklerini söyledi. Bu Mehmetçik İlkokulunda basına yansıyan bir olay olduğunu anlatan Çelik, "Aileleri dinlemek için buraya geldik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu olaylar vesilesiyle Aksaray halkını asla suçlamıyorum. Bu olaylar Türkiye’nin her yerinde olabilir zaten ortada olmuş olay diye de bir şey yok. Biz komisyon üyesi arkadaşlarımız sizler gibi bizlerde birer aileyiz. Öncelikle bunu bilmenizi istiyoruz. Biz bu komisyon çalışmalarında siyaseti TBMM’de bıraktık. Komisyon toplantılarında siyaset yapmıyoruz ve yapmayacağız da. Biz araştırma komisyonu olarak buraya geldik. Durumu tespit edeceğiz ve buradan nasıl bir hayırlı sonuç çıkarabiliriz biz ona gireceğiz. Biz araştırma komisyonuyuz, soruşturma komisyonu değiliz. Ama sağ olsun Valimiz Ali Mantı ve diğer yetkililer gerekli soruşturmayı da yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar” diye konuştu.