Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Araştırma üyeleri için oylama yapıldı. Oylama sonuçlarına göre, Meclis Araştırma Komisyonları üyeleri şöyle oluştu:

"Hayvan Haklarının Korunması: AK Parti: Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, Çanakkale milletvekili Julide İskenderoğlu, Ankara milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul milletvekili Serap Yaşar, Kars milletvekili Yunus Kılıç, Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, CHP; Denizli milletvekili Gülizar Biçer karaca, İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, HDP; İstanbul milletvekili Oya Ersoy, MHP; İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu, İYİ parti mersin milletvekili Zeki Hakan Sıdalı.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı: AK Parti; Adana milletvekili Ahmet Zenbilci, Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Konya milletvekili Ahmet Sorgun, Osmaniye milletvekili Osman Kaya, CHP; Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, İzmir milletvekili Kamil Okyay Sındır, HDP; İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP; İstanbul milletvekili Arzu Erdem, İYİ Parti Erzurum milletvekili Muhammet Naci Cinisli.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliği: AK Parti; Antalya milletvekili İbrahim Aydı, Artvin milletvekili Ertunç Erkan Balta, Bursa milletvelkili Refik Özen, Karaman milletvekilşi Recep Şeker, Mersin milletvekşili Ali Cumhur Taşkın, Şanlıurfa milletvekilkşi Zemzem Gülender Açanal Şanlıurfa, CHP; Ankara milletvekili Servet Ünsal, Bursa milletvekili Erkan Aydın, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, HDP; Mersin milletvekili Rıdvan Turan, MHP; Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukcuoğlu.

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarının araştırılması: AK Parti; Ankara milletvekili Arife Polat Düzgün, Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Niğde milletvekili Selim Gültekin, Samsun milletvekili Ahmet Demircan, Uşak milletvekili İsmail Güneş, CHP; Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, HDP; Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, MHP; Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İYİ Parti Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılma: AK Parti; Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Antalya milletvekili Kemal Çelik, Bursa milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kayseri milletvekili Hülya Nergis, Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP; Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kırşehir milletvekili Metin İlhan, HDP; Batman milletvekili Necdet İpekyüz, MHP; Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan, İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur."

Ayrıca, Çevre Komisyonu’na İYİ Parti mersin milletvekili Zeki Hakan Sıdalı seçildi.

