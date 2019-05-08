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TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu.TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Araştırma üyeleri için oylama yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu.
TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Araştırma üyeleri için oylama yapıldı. Oylama sonuçlarına göre, Meclis Araştırma Komisyonları üyeleri şöyle oluştu:
"Hayvan Haklarının Korunması: AK Parti: Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, Çanakkale milletvekili Julide İskenderoğlu, Ankara milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul milletvekili Serap Yaşar, Kars milletvekili Yunus Kılıç, Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, CHP; Denizli milletvekili Gülizar Biçer karaca, İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, HDP; İstanbul milletvekili Oya Ersoy, MHP; İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu, İYİ parti mersin milletvekili Zeki Hakan Sıdalı.
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı: AK Parti; Adana milletvekili Ahmet Zenbilci, Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Konya milletvekili Ahmet Sorgun, Osmaniye milletvekili Osman Kaya, CHP; Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, İzmir milletvekili Kamil Okyay Sındır, HDP; İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP; İstanbul milletvekili Arzu Erdem, İYİ Parti Erzurum milletvekili Muhammet Naci Cinisli.
Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliği: AK Parti; Antalya milletvekili İbrahim Aydı, Artvin milletvekili Ertunç Erkan Balta, Bursa milletvelkili Refik Özen, Karaman milletvekilşi Recep Şeker, Mersin milletvekşili Ali Cumhur Taşkın, Şanlıurfa milletvekilkşi Zemzem Gülender Açanal Şanlıurfa, CHP; Ankara milletvekili Servet Ünsal, Bursa milletvekili Erkan Aydın, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, HDP; Mersin milletvekili Rıdvan Turan, MHP; Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukcuoğlu.
ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarının araştırılması: AK Parti; Ankara milletvekili Arife Polat Düzgün, Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Niğde milletvekili Selim Gültekin, Samsun milletvekili Ahmet Demircan, Uşak milletvekili İsmail Güneş, CHP; Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, HDP; Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, MHP; Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İYİ Parti Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal.
Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılma: AK Parti; Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Antalya milletvekili Kemal Çelik, Bursa milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kayseri milletvekili Hülya Nergis, Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP; Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kırşehir milletvekili Metin İlhan, HDP; Batman milletvekili Necdet İpekyüz, MHP; Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan, İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur."
Ayrıca, Çevre Komisyonu’na İYİ Parti mersin milletvekili Zeki Hakan Sıdalı seçildi.

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