TBMM, AYM'nin Enis Berberoğlu kararını iade ettiği iddiasına yalanlama

Gerekçeli kararda, Meclis vurgusu da yapılarak, Enis Berberoğlu ve kararlarında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve kararların gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevinin olduğu belirtilmişti.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı hakkında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Bugün veya yarın AYM'ye bir yazı göndereceğiz. Bu yazı maddi hatanın düzeltilmesi başlıklı bir madde. Orada diyor ki, AYM kararıyla ilgili maddi hatanın düzeltilmesi söz konusuysa ilgililer bunu talep ederler. Bunu talep edeceğiz. Meclis'in adını geçiriyorsunuz ama Meclis ne yapmalı? Mahkemeyi mi lav etmeli? AYM'nin kararı nihai bir kararsa doğrudan Meclis'e göndersin biz de okuyalım, dokunulmazlık kazanılsın, milletvekilliği tekrar kazanılsın. Şunu söylemiyor ama. Milletvekilliği kesin hükmün Genel Kurul'a bildirilmesi ile düştü. Tersiyle ilgili bir düzenleme yok ama. Kesin hüküm ortadan kalkarsa o zaman sonuçların da ortadan kalkabileceğini düşünebilir. Meclis'e bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurul'a okutulması gerekir."

