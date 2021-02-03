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  4. TBMM, AYM'nin Enis Berberoğlu kararını iade ettiği iddiasına yalanlama

TBMM, AYM'nin Enis Berberoğlu kararını iade ettiği iddiasına yalanlama

03.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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TBMM, AYM'nin Enis Berberoğlu kararını iade ettiği iddia edildi. Söz konusu haber televizyon ekranlarında alt yazı olarak geçerken, Meclis Başkanlığı tarafından yalanlama geldi. Ayrıca gün içinde Meclis Başkanlığı'nın bir yazılı açıklama yapacağı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, AYM'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olarak gün içinde bir yazılı açıklama yapılacağını duyurdu. TBMM Başkanlığı'nın, AYM'nin Berberoğlu kararını iade ettiği iddiaları da Meclis Başkanlığınca yalanlandı.

GEREKÇELİ KARARDA 'MECLİS' VURGUSU

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesini yayımlamış, kararda, yerel mahkemenin yeniden yargılama yapması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, Berberoğlu’nun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Gerekçeli kararda, Meclis vurgusu da yapılarak, Enis Berberoğlu ve kararlarında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve kararların gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevinin olduğu belirtilmişti.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, "AYM'YE BİR YAZI GÖNDERECEĞİZ" DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı hakkında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Bugün veya yarın AYM'ye bir yazı göndereceğiz. Bu yazı maddi hatanın düzeltilmesi başlıklı bir madde. Orada diyor ki, AYM kararıyla ilgili maddi hatanın düzeltilmesi söz konusuysa ilgililer bunu talep ederler. Bunu talep edeceğiz. Meclis'in adını geçiriyorsunuz ama Meclis ne yapmalı? Mahkemeyi mi lav etmeli? AYM'nin kararı nihai bir kararsa doğrudan Meclis'e göndersin biz de okuyalım, dokunulmazlık kazanılsın, milletvekilliği tekrar kazanılsın. Şunu söylemiyor ama. Milletvekilliği kesin hükmün Genel Kurul'a bildirilmesi ile düştü. Tersiyle ilgili bir düzenleme yok ama. Kesin hüküm ortadan kalkarsa o zaman sonuçların da ortadan kalkabileceğini düşünebilir. Meclis'e bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurul'a okutulması gerekir."

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